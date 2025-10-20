مولر: من المبكر الحديث عن العودة إلى البايرن!

برلين (د ب أ)

أكد توماس مولر أسطورة منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ، إنه من السابق لأوانه التفكير في العودة إلى النادي البافاري في منصب جديد بعد انتهاء مسيرته الكروية كلاعب.

ورحل مولر «36 عاماً» عن بايرن ميونيخ الصيف الماضي بعد مسيرة حافلة بالبطولات استمرت 25 عاماً، حيث سجل خلالها رقماً قياسياً للنادي بلغ 756 مشاركة.

وانتقل مولر إلى نادي فانكوفر وايتكابس المنافس في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين، ويمتد عقده حتى نهاية العام، مع خيار التجديد لعام 2026. وكان الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه، أكد في وقت سابق أنه يأمل أن يحذو مولر حذو اللاعبين السابقين الذين عادوا إلى النادي بمهام مختلفة، مثل رومينيجه نفسه وأولي هونيس، الذي شغل منصب المدير العام والرئيس لسنوات طويلة.

وقال مولر للإذاعة البافارية (شبكة بايريشر روندفونك الإعلامية) مساء الأحد، إنه يدرك هذا الأمر، لكنه قال إن المسألة لا تزال بعيدة جداً بالنسبة له.

وأضاف مولر: «أعرف مهاراتي وإمكاناتي، لكني لا أزال لا أعرف ما إذا كان يمكن أن أكون مدرباً جيداً، وإذا كنت أريد أن أكون مدرباً جيداً، وكذلك، ما إذا كان يمكن أن أكون مسؤولاً رياضياً جيداً، وإذا كنت أريد أن أكون مسؤولاً رياضياً جيداً».

واختتم مولر تصريحاته بالتأكيد على أن علاقته ببايرن ميونيخ لا تزال قوية، وأنه سيتواجد في ألمانيا في شهر ديسمبر المقبل.