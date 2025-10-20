الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مولر: من المبكر الحديث عن العودة إلى البايرن!

مولر: من المبكر الحديث عن العودة إلى البايرن!
20 أكتوبر 2025 13:58

برلين (د ب أ)
أكد توماس مولر أسطورة منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ، إنه من السابق لأوانه التفكير في العودة إلى النادي البافاري في منصب جديد بعد انتهاء مسيرته الكروية كلاعب.
ورحل مولر «36 عاماً» عن بايرن ميونيخ الصيف الماضي بعد مسيرة حافلة بالبطولات استمرت 25 عاماً، حيث سجل خلالها رقماً قياسياً للنادي بلغ 756 مشاركة.
وانتقل مولر إلى نادي فانكوفر وايتكابس المنافس في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين، ويمتد عقده حتى نهاية العام، مع خيار التجديد لعام 2026. وكان الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه، أكد في وقت سابق أنه يأمل أن يحذو مولر حذو اللاعبين السابقين الذين عادوا إلى النادي بمهام مختلفة، مثل رومينيجه نفسه وأولي هونيس، الذي شغل منصب المدير العام والرئيس لسنوات طويلة.
وقال مولر للإذاعة البافارية (شبكة بايريشر روندفونك الإعلامية) مساء الأحد، إنه يدرك هذا الأمر، لكنه قال إن المسألة لا تزال بعيدة جداً بالنسبة له.
وأضاف مولر: «أعرف مهاراتي وإمكاناتي، لكني لا أزال لا أعرف ما إذا كان يمكن أن أكون مدرباً جيداً، وإذا كنت أريد أن أكون مدرباً جيداً، وكذلك، ما إذا كان يمكن أن أكون مسؤولاً رياضياً جيداً، وإذا كنت أريد أن أكون مسؤولاً رياضياً جيداً».
واختتم مولر تصريحاته بالتأكيد على أن علاقته ببايرن ميونيخ لا تزال قوية، وأنه سيتواجد في ألمانيا في شهر ديسمبر المقبل.

أخبار ذات صلة
مدرب بايرن ميونيخ ينتقد «كسر الإيقاع»!
بايرن ميونيخ يترك دورتموند في «حسرة وإحباط»!
توماس مولر
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
الرياضة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
اليوم 18:25
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
الرياضة
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
اليوم 18:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 17:51
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
اليوم 17:31
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
الرياضة
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©