بياستري واثق من حصد لقب «فورمولا1» رغم الصراع المشتعل

تكساس (د ب أ)

تعرّض الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين، لصدمة مزدوجة في صدارة فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 عبر سباق جائزة أميركا الكبرى، بعدما اقتطع زميله ومنافسه على اللقب لاندو نوريس وسائق ريد بول ماكس فيرستابن جزءاً كبيراً من فارق النقاط الذي يفصله عنهما.

وفاز الهولندي فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في المواسم الأربعة الماضية، بثلاثة من آخر أربعة سباقات، وحل نوريس ثانياً خلال سباق جائزة أميركا الكبرى، فيما جاء بياستري في مركز مخيب للآمال وهو الخامس.

هذا الأداء المخيب في أوستن، الذي شمل أيضاً اصطداماً مع نوريس في المنعطف الأول لسباق السرعة أمس الأول السبت، مما أخرج كلتا السيارتين من المنافسة، زاد من التوتر الداخلي خاصة بعد حادث سنغافورة، مما جعل الفارق في الصدارة يتقلص بشكل حاد، فقد انخفض الفارق إلى 14 نقطة فقط بين بياستري ونوريس، في حين قلص فيرستابن الفارق إلى 40 نقطة من السائق الأسترالي، بعدما حصد 33 نقطة في أميركا. وهذا هو السباق الرابع على التوالي الذي يخسر فيه بياستري نقاطاً لصالح كلا السائقين.. ومع بقاء خمسة سباقات و141 نقطة متاحة، تحولت المنافسة على اللقب إلى صراع محتدم.

ورغم تراجع الزخم، حافظ بياستري على ثقته، مؤكداً «ما زلت أفضل أن أكون في وضعي على أن أكون في وضع الآخرين، لكن من الواضح أن نهاية هذا الأسبوع لم تكن ما أردته أو توقعته».

وأكد بياستري بطل فورمولا 2 وفورمولا 3 السابق إيمانه التام بأنه «ما زال بإمكانه الفوز بالبطولة».

وأشار بياستري إلى أن إيقاع فيرستابن وفريق ريد بول تحسن بشكل كبير ومستمر منذ العطلة الصيفية، حيث نجح فيرستابن في تقليص فارق 104 نقاط إلى 40 نقطة في أربعة سباقات فقط.

وأكد بياستري أنه لا يتوقع من مكلارين تفضيل سائق على آخر في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً «إننا متقاربان بشكل لا يصدق... أعتقد أنه من المبكر جداً اختيار أحدنا على الآخر».

من جانبه، أكد فيرستابن أنه «لم يكن ليصدق» لو قيل له بعد سباق زاندفورت إنه سيكون متأخرا ب 40 نقطة فقط، لكنه أكد أنه وفريقه وجدا «طريقة جيدة للتعامل مع السيارة.

وأضاف:«نحن بحاجة إلى أن نكون مثاليين حتى النهاية لنحظى بفرصة». وأكد مدير فريق ماكلارين أندريا ستيلا أن فريقه يجب أن يستمتع بهذه الفرصة، وأن يرحب بالصراع على لقب السائقين، مشيراً إلى أن«التوتر جزء من اللعبة».