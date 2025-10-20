الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تستضيف البطل الأولمبي بن بوداود

مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تستضيف البطل الأولمبي بن بوداود
20 أكتوبر 2025 14:45

 
الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة دورة تدريبية نوعية في رياضة الجودو بإشراف البطل الأولمبي ومدرب الأداء العالي العربي بن بوداود، استهدفت تطوير مهارات مدربات فرق المؤسسة وصقل أدائهن الفني، عبر مزيج من التدريب النظري والتطبيق العملي على اللاعبات.
وجاءت هذه الاستضافة في إطار توجهات المؤسسة الرامية إلى تبادل الخبرات الدولية وتبنّي أفضل الممارسات في إعداد الكوادر الفنية النسائية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المنتخبات والأندية التابعة لها. وشهدت الدورة، التي أقيمت في الفترة الممتدة من 11 إلى 16 أكتوبر في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، تفاعلاً كبيراً من المدربات واللاعبات اللواتي شاركن في جلسات تطبيقية ركّزت على تعزيز الجوانب المهارية والتكتيكية وتحسين الأداء على بساط المنافسة.
وأعرب البطل الأولمبي ومدرب الأداء العالي العربي بن بوداود عن إعجابه بالمستوى الذي لمسه لدى مدربات ولاعبات أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مشيداً بالروح القتالية والانضباط العالي اللذين ميّزا أداء المشاركات، مؤكداً أن هذه القيم تمثّل الركائز الأساسية لبناء لاعبة جودو قادرة على المنافسة في الميادين العالمية.
وقال بن بوداود: «ما لمسته في الشارقة يتجاوز التدريب البدني، فهو نموذج متكامل يجمع بين الشغف، والانضباط، والرؤية الواضحة. الروح القتالية التي أظهرتها اللاعبات تعكس ثقافة رياضية ناضجة تُبنى على العمل اليومي والإصرار. في الجودو، لا تُصنع البطلات بالقوة وحدها، بل بالإرادة والتوازن بين الذهن والجسد، وهذا ما رأيته هنا في كل جلسة تدريب. المؤسسة تهيئ بيئة مثالية لتخريج جيل قادر على رفع راية الإمارات في المحافل الدولية».
ويُعدّ بن بوداود أحد أبرز الأسماء في تاريخ الجودو العالمي، إذ توّج بفضية أولمبياد سيدني 2000 وذهبية بطولة العالم 1999، كما شغل منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي للسيدات، محققاً نجاحات لافتة على الصعيدين الأوروبي والدولي.
وتندرج هذه الدورة ضمن الخطط الاستراتيجية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الرامية إلى تطوير منظومة الأداء الرياضي، وبناء قدرات الكوادر الفنية النسائية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزّز مكانة الشارقة كمركز رائد في دعم وتمكين الرياضة النسائية في دولة الإمارات والمنطقة.

الجودو
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
نادي الشارقة لرياضة المرأة
منتخب الجودو
