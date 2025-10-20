الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديمبيلي يعود لتشكيلة سان جيرمان في مواجهة ليفركوزن

20 أكتوبر 2025 14:59

 
ليفركوزن (أ ف ب)
سيكون عثمان ديمبيلي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم غد عندما يواجه باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من إصابة أبعدته ستة أسابيع عن الملاعب.
وتعرّض ديمبيلي لتمزق في العضلة الخلفية في الخامس من سبتمبر، وخضع لعلاج في عيادة متخصّصة في الدوحة خلال النافذة الدولية، وعاود التدريبات الجماعية الأسبوع الماضي.
وكان مدرب الفريق الإسباني لويس إنريكي قال في مؤتمر صحفي الخميس الماضي عشية المباراة ضد ستراسبورج في الدوري المحلي، فيما يتعلق بالإصابات الكثيرة التي تطال فريقه «لا أدري متى سيعود اللاعبون المصابون»، مشيراً إلى أن النادي «لا يقوم بالمخاطرة فيما يتعلق بصحة اللاعبين».
ونشر فريق العاصمة الفرنسية صوراً لديمبيلي وهو يتدرب بشكل طبيعي السبت، علماً بأن سان جرمان استعاد خدمات جناحه الدولي ديزيريه دويه الذي شارك أساسياً ضد ستراسبورج وجناحه الآخر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي دخل بديلاً.
ولا يزال الفريق يفتقد ثنائي خط الوسط الإسباني فابيان رويس والبرتغالي جواو نيفيس، علما بأن بعض وسائل الإعلام أفادت بأن قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس سافر إلى ألمانيا مع الفريق.
حقق سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، بداية قوية في مشواره نحو الدفاع عن اللقب بفوزه على أتالانتا الايطالي في باريس وعلى برشلونة في عقر دار الأخير في أول مباراتين، بينما تعادل ليفركوزن مع كوبنهاجن الدنماركي وأيندهوفن الهولندي.

