توتنهام يفتقد 10 لاعبين في ملعب لويس الثاني

يواجه المدرب توماس فرانك أزمة حقيقية في قلب الدفاع قبل مباراة فريقه توتنهام الإنجليزي أمام مضيفه موناكو الفرنسي بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتصاعدت حدة هذه الأزمة بعد انسحاب القائد كريستيان روميرو من الإحماء قبل الخسارة على ملعب الفريق أمام أستون فيلا بهدفين لهدف، أمس الأحد، بسبب مشكلة في العضلة الضامة، ليتم الدفع بكيفن دانسو في اللحظة الأخيرة ليشكل شراكة دفاعية مع ميكي فان دي فين.

ويعاني توتنهام بالفعل من غيابات سابقة في هذا المركز، حيث غاب بن ديفيز بعد انسحابه المبكر مع منتخب ويلز الأسبوع الماضي لإصابة لم يحدد نوعها في المباراة أمام بلجيكا، كما أن رادو دراجوسين لم يستعد لياقته الكاملة بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وينضم إليهم اللاعب الوافد في فترة الانتقالات الصيفية كوتا تاكاي الذي يعمل على استرجاع لياقته البدنية.

هذا الوضع ترك اللاعب الشاب جوناي بايفيلد (16 عاماً) كخيار وحيد لقلب الدفاع على مقاعد البدلاء في مواجهة أستون فيلا. ولم يعد فرانك متأكداً بشأن جاهزية روميرو لمواجهة موناكو، ويزيد الأمر سوءاً أن كيفن دانسو شعر بألم في وقت متأخر من مباراة أستون فيلا بعد تلقيه ضربة في الكاحل وفي حال فقدان توتنهام قلب دفاع آخر، فقد يضطر المدرب إلى الزج بلاعبي الوسط جواو بالينيا أو آرتشي جراي لملء الفراغ الدفاعي.

وعن إصابة القائد روميرو، قال فرانك: «إنها مشكلة بسيطة في العضلة الضامة، لا شيء كبير»، ولكن عندما سئل عما إذا كان سيكون جاهزاً لمباراة موناكو، أجاب فرانك بصراحة: «لا أعرف. قد يكون كذلك، وقد لا يكون أنا فقط لا أعرف».

كما يغيب عن توتنهام الظهير الأيسر ديستيني أودوجي، الذي أبلغ بمعاناته من مشكلة في ركبته خلال تواجده مع منتخب إيطاليا، وفي حال استمرار غياب أودوجي وروميرو، فإن توتنهام قد يفتقد إلى نحو عشرة لاعبين في ملعب لويس الثاني (ملعب موناكو)، مع العلم أن المهاجم ماتيس تيل غير مدرج في قائمة الفريق لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.