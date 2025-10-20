«العين للشطرنج» يحصد لقب دوري السيدات بالعلامة الكاملة



الشارقة (وام)

أحرز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، لقب بطولة الدوري العام للسيدات لعام 2025، وجاء نادي أبوظبي وصيفاً، ودبي ثالثاً، والشارقة رابعاً، في ختام المنافسات بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وحقق العين العلامة الكاملة مستفيداً من فوزه ذهاباً وإياباً على جميع أندية الدولة المشاركة، ليحصد اللقب بالعلامة الكاملة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة، بفوزه على أندية أبوظبي 4-2، والشارقة 6-0، ودبي 5-1.

وضمّت قائمة فريق العين اللاعبات وافية درويش المعمري، والأستاذة الدولية الفرنسية سيسيل هاوسرنت، ووديمة الكلباني، وزينب درويش المعمري، وموزة ناصر الشامسي، وشيخة عبدالله المرّيخي، وشيخة ناصر الشامسي، والأستاذة الدولية منى الهرمودي، وموزة المنصوري وأمل فاضل الشامسي.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، أن الفوز بجميع المباريات دون أي خسارة يعكس قوة منظومة النادي، واستراتيجية تطوير المواهب النسائية ودعمها للارتقاء بمستوى الشطرنج الإماراتي.

من جهته قال هشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، إن الإنجاز يتوّج الخبرات المتراكمة، والجهود المبذولة للاعبات بإشراف الإدارة الفنية، وثمرة تعاون أعضاء مجلس الإدارة مع فريق العمل التنفيذي، مشيداً بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.