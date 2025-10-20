فريق «نادي الإمارات» للجوجيتسو يحصد 64 ميدالية ملونة



رأس الخيمة (وام)

حقق نادي الإمارات إنجازاً جديداً في رياضة الجوجيتسو، بعد أن حصد 15 ميدالية ملونة خلال مشاركته في الجولتين السابعة والثامنة من بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، تحت إشراف المدرب ومدير الفريق سامي محمد بن حريز.

وأحرز لاعبو النادي 8 ميداليات في الجولة السابعة التي أقيمت في إمارة الفجيرة، من بينها ميداليتان ذهبيتان، وميدالية فضية واحدة، إلى جانب خمس ميداليات برونزية.

وواصل النادي تألقه في الجولة (الثامنة) والنهائية التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، ليضيف إلى رصيده 7 ميداليات جديدة، بواقع أربع ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، وميداليتين برونزيتين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الميداليات التي حصدها النادي خلال موسم واحد إلى 64 ميدالية ملونة، وهو ما يمثل ضعف عدد الميداليات التي سجلها النادي في أفضل موسم سابق له، مع تبقي بطولتين على نهاية الموسم الحالي.

وأكد أيمن هارون، المدير التنفيذي لنادي الإمارات، أن النتائج التي تحققت تعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله الفريق، معرباً عن الفخر بالمستوى المميز الذي يقدمه أبطال النادي في الجوجيتسو هذا الموسم، والوصول إلى 64 ميدالية قبل ختام الموسم، ما يؤكد الجهود المتكاملة من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، متطلعاً إلى مواصلة هذا الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات فيما تبقى من بطولات.

ويواصل نادي الإمارات تعزيز حضوره في رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة، من خلال استراتيجية تطوير طويلة المدى تهدف إلى صقل المواهب ودعم رياضيي الفئات السنية والناشئين وصولاً إلى منصات التتويج.