ألكاراز يحتفظ بصدارة تصنيف لاعبي التنس وسينر يلاحقه



برلين (د ب أ)

حافظ الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين، وواصل الإيطالي يانيك سينر مطاردة ألكاراز في الصدارة، بعد أن تشبث بالمركز الثاني في التصنيف، لكن يتمسك بآماله في اقتناص الصدارة قبل ختام الموسم، خاصة مع اقتراب البطولة الختامية للموسم، والتي ستشهد توزيع نقاط حاسمة.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب الألماني ألكسندر زفيريف الذي يمتلك 5390 نقطة، وتلاه في المركز الرابع الأميركي تايلور فريتز برصيد 4645 نقطة.

واحتل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المركز الخامس برصيد 4580 نقطة، يليه الأميركي بين شيلتون في المركز السادس برصيد 4100 نقطة، تبعه الأسترالي أليكس دي مينور في المركز السابع برصيد 3935 نقطة.

أما الإيطالي لورنزو موسيتي، فجاء في المركز الثامن برصيد 3685 نقطة، بينما احتل البريطاني جاك دريبر المركز التاسع برصيد 3590 نقطة، وأكمل الدنماركي هولجر رون قائمة اللاعبين العشرة الأوائل بحلوله في المركز العاشر برصيد 3180 نقطة.