«إن بي إيه».. دونتشيتش أمل ليكرز في «الرقصة الأخيرة» لجيمس



لوس أنجليس (أ ف ب)



يتقارب الماضي والمستقبل في لوس أنجليس ليكرز هذا الموسم، حيث يخوض المخضرم ليبرون جيمس والشاب السلوفيني لوكا دونتشيتش أول موسم كامل لهما في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، سعياً للقب قد يُرسخ إرثاً ويطلق حقبة جديدة.

يدخل «الملك» جيمس (40 عاما)، المتوّج باللقب أربع مرات والهدّاف التاريخي للدوري، موسمه الثالث والعشرين غير المسبوق، مُقراً بأنه على وشك إسدال الستار على مسيرته الزاخرة بالإنجازات، وفي وقت تقترب ساعة الاعتزال، يرى كثيرون أن دونتشيتش (26 عاماً) سيكون المفتاح لمنافسة جيمس على اللقب، في موسم قد يكون الأخير له في الملاعب.

بات النجم السلوفيني وجه الفريق المستقبلي، عندما استحوذ عليه ليكرز في صفقة انتقال مدوية منتصف الموسم في فبراير الماضي.

ويبدو دونتشيتش، الذي مدّد عقده لثلاث سنوات بقيمة 165 مليون دولار في أغسطس، مُستعداً لرفع التحدي.

وصل اللاعب الذي تطاله انتقادات لاذعة بسبب هشاشة لياقته البدنية، إلى معسكر التدريب في أفضل حالاته، رغم أنه احتاج إلى بعض الوقت لرفع مستواه على خلفية الجهود الكبيرة الذي بذلها مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا لكرة السلة قبل بداية الموسم، إلّا أن ليكرز أشاد بتطوره كأحد قادة للفريق.

وسعى ليكرز لسد بعض الثغرات التي ظهرت في تشكيلته الموسم الماضي، فضمّ لاعب الارتكاز دياندري أيتون (27 عاماً) وماركوس سمارت (31 عاماً)، الحائز على لقب أفضل مدافع في الدوري عام 2022، من بورتلاند ترايل بلايزرز وواشنطن ويزاردز تباعاً.

لكن خطط المدرب جيه جيه ريديك، في عامه الثاني، تأثرت سلباً بخبر غياب جيمس عن بداية الموسم بعد إصابته بعرق النسا (ألم من أسفل الظهر إلى أسفل الساق)، ما منعه من المشاركة بشكل كامل في معسكر التدريب.

أصرّ دونتشيتش على أنه وجيمس لا يزالان يملكان فرصة ثمينة لبناء انسجام تام بينهما والتخطيط بشكل فعّال، إذ قال «الأمر لا يقتصر على اللعب داخل الملعب، بل يتعلق بالانسجام خارجه أيضاً. لذا، من الواضح أن الأمر أصبح الآن أكثر تركيزاً على ما يحصل خارج الملعب، ولكن بينما كنّا نشاهد التمارين هذا الأسبوع، تحدثنا كثيراً عن ذلك».

وفي وقت كان ليكرز يستعد لافتتاح الموسم الجديد ضد غولدن ستايت ووريورز ونجمه ملك الثلاثيات ستيفن كوري الثلاثاء، أصيب بنكسة ابتعاد جيمس ما دفع دونتشيتش للإقرار أن غياب الأخير أحدث «تغييراً كبيراً».

قال «هو لاعب رائع. يمكنه مساعدتنا كثيراً. ولكن في نهاية المطاف، يجب أن تكون عقليتنا هي اللاعب التالي» لإظهار القوة والشجاعة عند مواجهة موقف صعب.

وأضاف «لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يتدربون، ونأمل في أن ينضم إلينا ليبرون في أقرب وقت ممكن. من الواضح أننا سنحتاج إليه»، وأردف «ولكن يجب أن تكون عقليتنا هي اللاعب التالي. هذا كل شيء».

وقع خبر إصابة جيمس كالصاعقة على رؤوس جماهير ليكرز الذي كان قد أعلن في التاسع من أكتوبر أن أفضل هداف في تاريخ «إن بي إيه» سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع على الأقل، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أنه يأمل في العودة في منتصف نوفمبر، ومع اقتراب عيد ميلاده الحادي والأربعين لا يزال جيمس قوة هائلة، وبلغت معدلاته في المباراة الواحدة الموسم الماضي 24.4 نقطة و8.2 تمريرات حاسمة و7.8 مرتدات، وقاد ليكرز لتحقيق رقم قياسي في الموسم العادي مع 50 فوزاً مقابل 32 هزيمة، واحتلال المركز الثالث في المنطقة الغربية، لكنه خسر في الدور الأول الإقصائي أمام مينيسوتا تمبروولفز السادس.

ومع غياب جيمس، سيضطر ليكرز إلى الاعتماد بشكل أكبر على دونتشيتش، رغم أن الأخير قال إن الأمر لا يتعلق بمحاولة ملء الفراغ بإدراك تام.

ختم السلوفيني قائلاً: «لا، لا أرى الأمر بهذه الطريقة. أريد فقط لعب كرة السلة. سواء بذلت جهداً أقل، أو بذلت جهداً أكبر، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز».