الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان البراعم مواليد 2019 يختتم «التجمع الأول»

مهرجان البراعم مواليد 2019 يختتم «التجمع الأول»
20 أكتوبر 2025 15:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حميد بن راشد: فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية بالعالم يؤكّد ريادة عجمان في السياحة المستدامة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال

اختتمت فعاليات التجمع الأول لمهرجان براعم كرة القدم مواليد 2019، الذي يٌعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز قاعدة المواهب الكروية وتطوير مهارات اللاعبين الصغار في مختلف أندية الدولة.
أقيمت فعاليات المهرجان في استاد شباب الأهلي في العوير، وأكاديمية نادي الوحدة، ونادي عجمان، تحت إشراف ومتابعة إدارة المسابقات والإدارة الفنية في اتحاد الكرة.
شارك في مهرجان البراعم 12 فريقاً، مثلوا أندية الإمارات، العربي، عجمان، الشارقة، شباب الأهلي، النصر، الوصل، فالكون، الوحدة، الجزيرة، العين، وخاض المشاركون مباريات مصغرة اتسمت بالتشجيع على التعلم وغرس قيم الروح الرياضية والانضباط.
ويواصل اتحاد الكرة من خلال مهرجانات البراعم في الموسم الحالي إلى تنظيم فعاليات ممتعة تربط الأطفال بعالم كرة القدم بطريقة فنية وآمنة وتعريفهم بأصول اللعبة في هذه المرحلة السنية، التي تُعد أهم مرحلة في تأسيس لاعبي كرة القدم، وتُسهم في بناء قاعدة عريضة من اللاعبين الموهوبين لدعم مستقبل كرة القدم الإماراتية وفق أفضل الأسس والمعايير التدريبية.

آخر الأخبار
حميد بن راشد: فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية بالعالم يؤكّد ريادة عجمان في السياحة المستدامة
علوم الدار
حميد بن راشد: فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية بالعالم يؤكّد ريادة عجمان في السياحة المستدامة
اليوم 18:30
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
الرياضة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
اليوم 18:25
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
الرياضة
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
اليوم 18:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 17:51
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©