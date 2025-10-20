مهرجان البراعم مواليد 2019 يختتم «التجمع الأول»

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات التجمع الأول لمهرجان براعم كرة القدم مواليد 2019، الذي يٌعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز قاعدة المواهب الكروية وتطوير مهارات اللاعبين الصغار في مختلف أندية الدولة.

أقيمت فعاليات المهرجان في استاد شباب الأهلي في العوير، وأكاديمية نادي الوحدة، ونادي عجمان، تحت إشراف ومتابعة إدارة المسابقات والإدارة الفنية في اتحاد الكرة.

شارك في مهرجان البراعم 12 فريقاً، مثلوا أندية الإمارات، العربي، عجمان، الشارقة، شباب الأهلي، النصر، الوصل، فالكون، الوحدة، الجزيرة، العين، وخاض المشاركون مباريات مصغرة اتسمت بالتشجيع على التعلم وغرس قيم الروح الرياضية والانضباط.

ويواصل اتحاد الكرة من خلال مهرجانات البراعم في الموسم الحالي إلى تنظيم فعاليات ممتعة تربط الأطفال بعالم كرة القدم بطريقة فنية وآمنة وتعريفهم بأصول اللعبة في هذه المرحلة السنية، التي تُعد أهم مرحلة في تأسيس لاعبي كرة القدم، وتُسهم في بناء قاعدة عريضة من اللاعبين الموهوبين لدعم مستقبل كرة القدم الإماراتية وفق أفضل الأسس والمعايير التدريبية.