265 لاعباً من 26 دولة في «دولية الإمارات للطاولة»

دبي (الاتحاد)

تنطلق، الثلاثاء، منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، التي ينظمها اتحاد الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وبدعم مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة، على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

وتُعد البطولة إحدى جولات سلسلة الاتحاد الدولي، وتشمل مسابقات الفردي لفئات تحت 11,13,15,17 و19 عاماً للبنين والبنات، إضافة إلى الزوجي المختلط تحت 15 وتحت 19 سنة، وتُقام المنافسات على 10 طاولات رئيسية و8 طاولات تدريب، حيث تبدأ المباريات يومياً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

ويدير البطولة 26 حكماً دولياً من داخل الدولة وخارجها، يتقدمهم الحكم العام الألماني مايكل، بمعاونة حكمين مساعدين، فيما يمثّل الاتحاد الدولي الغاني فرانسيس، ويتولى حسن الزرعوني مهام مدير البطولة.

ورحّب المهندس داوود الهاجري رئيس الاتحاد بالوفود المشاركة، مؤكداً أن النسخة الثالثة تسجّل مشاركة قياسية جديدة، بعدما بلغ عدد الطلبات 292 لاعباً ولاعبة، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي تحديد العدد النهائي بـ265 مشاركاً، ما يعكس المكانة العالمية المتنامية للبطولة.

وقال الهاجري: «الإمارات أصبحت قبلة للأحداث الرياضية الكبرى، وبطولة الطاولة للشباب والناشئين تمثل منصة عالمية تجمع مدارس فنية متعددة، وتتيح احتكاكاً مهماً للاعبينا الذين يشاركون هذا العام بعدد قياسي بلغ 32 لاعباً من مختلف الأندية».

وأضاف: «نجاح النسختين السابقتين منح البطولة سمعة مميزة بين بطولات الفئات السنية، ونسعى دائماً لأن نحصد العلامة الكاملة تنظيمياً وفنياً».

ووجّه الشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي ورعاة الحدث، مثمناً جهود اللجان التنظيمية وجميع العاملين في إنجاح البطولة.