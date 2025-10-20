الإمارات تُحرز فضية في «عربية السنوكر»

الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
القاهرة (وام)
أحرز منتخب السنوكر الميدالية الفضية في منافسات الفرق بالبطولة العربية المجمّعة للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في مدينة العلمين بمصر، ليرفع رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات، بواقع ميداليتين في البلياردو وواحدة في السنوكر.
جاءت فضية منتخب السنوكر بعد تأهل الفريق المكون من محمد شهاب وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسر أمام المنتخب القطري بنتيجة 0 - 3، الذي نال الميدالية الذهبية.
يُذكر أن منتخب البلياردو حقق ميداليتين برونزيتين في وقت سابق، إحداهما في منافسات زوجي الـ 10 كرات، والأخرى في فردي الناشئين لفئة الـ 9 كرات.

