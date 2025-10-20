الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
برعاية حمدان بن محمد.. النسخة الـ7 لـ «ألعاب دبي» من 12 إلى 15 فبراير

برعاية حمدان بن محمد.. النسخة الـ7 لـ «ألعاب دبي» من 12 إلى 15 فبراير

20 أكتوبر 2025 16:03

دبي (وام)
20 أكتوبر 2025 16:03

 
دبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لـ «ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تنظيم منافسات النسخة السابعة من الحدث خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2026.
تأتي هذه النسخة، بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي شريكاً استراتيجياً، ورعاية ماسية مع كلٍ من «داماك» و«إمارات»، استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته البطولة منذ انطلاقتها في ترسيخ موقعها منصة رياضية ملهمة تجمع بين روح التحدي والعمل الجماعي، من خلال تحديات رياضية قائمة على قيم المشاركة والتعاون، بما يعكس مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الرائدة.
وأكدت اللجنة المنظمة أن النسخة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في مستوى التحديات المصممة لاختبار القدرات البدنية والذهنية للمشاركين في فئات البطولة الخمس وتشمل تحدي الحكومة - الرجال، وتحدي الحكومة - السيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، وتحدي الصغار، مع التركيز على تعزيز روح الفريق الواحد والعمل الجماعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

