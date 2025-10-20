تتويج أبطال «بينوس كلاسيك» العالمية



دبي (الاتحاد)

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين بالمراكز الاولى لبطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، التي نظمها نادي بينوس لبناء الأجسام واللياقة البدنية في فيستيفال ستي في دبي، بحضور الدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي ونائبه الدكتور عادل فهيم، وأنيس بينوسورئيس اللجنة المنظمة، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الدوليين من مختلف دول العالم، وبلغ إجمالي جوائزها المالية قرابة مليون ونصف مليون درهم.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد للجنة المنظمة نجاحها المميز في تنظيم البطولة بشكل لائق ووصفه بأنه كان بمثابة كرنفال رياضي عالمي، خصوصاً مع وجود منافسات متنوعة في سبع رياضات ومنها بناء الأجسام، متمنياً للجنة المنظمة مواصلة نجاحها التنظيمي سنوياً، كما وثمن التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام مما أسهم بتحقيق استدامة رياضية مميزة في تنظيم البطولات الدولية بشكل مميز.

وفي سياق متصل نجح لاعب منتخبنا عمر المهيري من إحراز الميدالية الفضية في الفيزيك للطول تحت 173 سنتمتراً، بينما حصل اللاعب علي ضاوي على الميدالية البرونزية في الطول المفتوح للفيزيك أيضاً.

وعبر اللاعب المهيري عن سعادته للفوز بالميدالية الفضية مؤكداً أنها تعد نقطة إيجابية نحو تحقيق مراكز أفضل على كافة المستويات، ومنها بطولة غرب آسيا المقبلة في البحرين وبطولة العالم التي ستقام أواخر نوفمبر في السعودية.