«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برنامج المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية، إلى جانب إعادة تشكيل اللجان الفنية، وذلك في الاجتماع الذي عقده في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة نورة الجسمي رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وتم تشكيل اللجنة الفنية للاتحاد برئاسة سالم المزروعي، وعضوية كل من د. أسماء سعيد خذيل وعلياء الصافي وجعفر إبراهيم، وإسناد مهمة تشكيل لجنة المنتخبات الوطنية إلى محمد حمد لوتاه نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما تم اعتماد بعثة المنتخب المشارك في في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها البحرين، وتضم سالم خميس مدير المنتخب، وعلياء الصافي إدارية البعثة، ومايكل نوربيك مدرب الفريق، واللاعبون واللاعبات فطيم الضحاوري، وفايدهي سيثومادهافان، وساكشي بركاش، وعبدالعزيز يحيى، وأديثيا كيران راماكريشنان، وآدم جيسلين تشيمباكونومال، وريان مالهان، وميشا عمر خان.

واستعرض المجلس التقرير الختامي لبطولة العين ماسترز الدولية للريشة الطائرة، التي أقيمت في مدينة العين مؤخراً، وأشاد بالنجاح التنظيمي والفني الذي حققته البطولة، وما أظهرته من صورة مشرفة عن الإمارات في استضافة الأحداث الدولية، كما وجّه رسالة شكر وتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي لدعمه المتواصل لأنشطة الاتحاد وبرامجه.

وضمن خطة الاتحاد لتكثيف الحضور المحلي والدولي، ومواصلة تنفيذ محور «الانتشار والمشاركة الفاعلة» في الاستراتيجية، اعتمد المجلس البرنامج الزمني للبطولات القادمة وأبرزها بطولة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق التي ستقام في خورفكان في ديسمبر المقبل بتنظيم مشترك مع مجلس الشارقة الرياضي، وتُعد من أبرز البطولات العالمية في الأجندة الدولية، وتكرّس مكانة الإمارات كمركز رائد لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.