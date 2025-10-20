الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فليك يعترف بضرورة تغيير تصرفاته من أجل أحفاده!

فليك يعترف بضرورة تغيير تصرفاته من أجل أحفاده!
20 أكتوبر 2025 17:04

برشلونة (أ ف ب)

أقرّ الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، ، بأنه يتعين عليه «تغيير تصرفاته» إثر تلقيه بطاقة حمراء ضد جيرونا السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب اعتراضاته المتكررة على قرارات الحكم، ثم قيامه بحركة نابية بيده بعد تسجيل مدافعه رونالد أراوخو هدف الفوز في الثواني الأخيرة.
وقال فليك عشية مواجهة أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا: «أنا لست عصبياً، لكن في بعض الأحيان مشاعري ليست كما كانت في السابق».
وتابع: «في الوقت أظهر الكثير من المشاعر لأن هذا النادي غيرني كثيراً، أنا أعشق هذا النادي صراحة، وأعطيه كل ما لديّ، وأنا أيضاً عندما أشاهد نفسي على الشاشة لا يعجبني ما أقوم به ولا أريد أن يرى أحفادي جدهم يقوم بهذه التصرفات، وبالتالي يتعيّن عليّ تغييرها».
وشرح فليك الصعوبات الدفاعية التي يعاني منها فريقه بقوله: «عندما نحلل المباراة ضد جيرونا، نلاحظ أمراً أتحدث عنه دائماً، وهو التمركز داخل الملعب».
وأضاف: «إيجاد المسافة المتقدمة الجيدة بين اللاعبين والمنافسين أمر في غاية الأهمية، لأننا لو تواجدنا بعيدين جداً عن بعضنا البعض يتعيّن علينا القيام بمجهود أكبر، وهذا يعطي المنافس وقتاً أكبر للتقدم».
وأوضح: «هذا ما يؤذينا حالياً في خط الدفاع، وبالتالي يتعيّن علينا إيجاد التمركز الصحيح ثم الخروج للضغط على المنافس».
وأكد فليك الذي يعاني فريقه من غيابات كثيرة أبرزها لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو وجافي والحارس جوان جارسيا، أن الجناح البرازيلي رافينيا والمهاجم فيران توريس لن يشاركا ضد أولمبياكوس، لأنهما لم يتعافيا كلياً من الإصابة، آملاً في الاعتماد عليهما في مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

