الرياضة

«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي

«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
20 أكتوبر 2025 18:00

 
المنامة (وام)
أكد المجلس الأولمبي الآسيوي، أن مملكة البحرين على أعتاب حدث تاريخي واستثنائي باستضافة دورة الألعاب الآسيوية للشباب لأول مرة، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية، من بينهم بعثة الإمارات، للتنافس في 249 مسابقة تمنح فيها ميداليات عبر 26 رياضة أولمبية وآسيوية.
وأثنى المجلس، على التجهيزات المتكاملة، والبنية التحتية العصرية، والترتيبات اللوجستية والتنظيمية، واستقبال الوفود المشاركة، وفق أفضل المعايير العالمية، وتوفير كافة المتطلبات للمشاركين.
وقال حسين المسلم، مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، إن النجاحات التي تحققها الرياضة الآسيوية على الساحة الدولية هي ثمرة للتخطيط السليم، والجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان الأولمبية الوطنية، والدعم الواسع لفئة الشباب، من خلال برامج تطويرية متكاملة، بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل.
وأوضح أن الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين تعزّز القيم الإنسانية السامية التي تنشرها الرياضة، وفي مقدمتها السلام والتعايش والتنوع الثقافي، والتآلف والمحبة والصداقة بين أبناء القارة في بوتقة الرياضة والتنافس الرياضي الشريف، لتعميق الوعي، وتنمية القدرات التنافسية، بما يتماشى مع استراتيجية المجلس الأولمبي لاستدامة التميز للرياضيين في القارة.
وأشار إلى الثقة الكبيرة في مملكة البحرين لاستضافة الحدث، ونجاح الفعاليات وتميّزها من خلال الترتيبات المتسارعة على جميع الأصعدة، بتوافد المشاركين من جميع دول القارة، بالإضافة إلى التجهيزات النوعية في 23 موقعاً رياضياً، وأكثر من 30 ملعباً للتدريب و3 مناطق رئيسية، وفريق عمل يضم 1.200 فرد و3.000 متطوع.
ونوه بجهود المسؤولين في جميع لجان التنظيم لوضع الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح في مركز البحرين العالمي للمعارض الذي يقام يوم 22 أكتوبر الجاري.
ووصف المسلم الدورة بأنها مرحلة استراتيجية لإعداد أبطال القارة، تمهيداً لمشاركتهم في الألعاب الأولمبية للشباب، «داكار 2026»، والألعاب الآسيوية بمدينة «آيتشي ناجويا» اليابانية 2026"، وبروز أبطال في كل الألعاب، نظراً لمشاركة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، بما يُعدُّ مؤشراً على مستويات التطور آسيوياً، وصولاً إلى أولمبياد 2028.

