ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال

باريس (أ ب)

انضم عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، إلى قائمة فريقه التي ستخوض مباراة باير ليفركوزن، غداً الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد غيابه لأكثر من شهر بسبب إصابة عضلية.

كما عاد للقائمة أيضاً، ماركينيوس، قائد الفريق الباريسي، الذي غاب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في فخذه اليسرى.

وأصيب ديمبلي خلال فوز فرنسا على أوكرانيا بنتيجة 2-0 في 5 سبتمبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واستهل باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مشواره بالفوز في أول جولتين.