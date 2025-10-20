المغرب تزيد «الإنجازات السمراء».. أفريقيا تحلم بـ«المونديال»

عمرو عبيد (القاهرة)

تُوّج منتخب المغرب بطلاً لكأس العالم تحت 20 عاماً، ليضيف إنجازاً عالمياً جديداً للمنتخبات الأفريقية، التي دأبت على تحسس الخُطى العالمية، رويداً رويداً في العقود الأخيرة، وبعد تألق «النجوم السمراء» في مواقع عديدة بالقرن الماضي، تنبأ الأسطوري الراحل، بيليه، بأن يفوز منتخب أفريقي بكأس العالم قبل حلول عام 2000، وصحيح أن ذلك الرهان بدا «خاسراً» بالنسبة لـ«الجوهرة السمراء» في حياته، لكن من يدري، فقد تتحقق «نبوءة» أسطورة البرازيل بالفعل في القرن الحالي.

«أسود الأطلس الكبار» سبقوا «الأشبال» في صناعة مجد أفريقي غير مسبوق، في بطولة كأس العالم للكبار، عندما اقتحم المنتخب المغربي «مُربع الذهب» في نُسخة 2022 الأخيرة، محتلاً المركز الرابع، للمرة الأولى في تاريخ منتخبات «القارة السمراء»، التي تحلم بكسر احتكار القارتين، أوروبا وأميركا الجنوبية، للكأس العالمية، مثلما أعادت كتابة التاريخ في بطولات عالمية كُبرى، على طريقتها الخاصة، ولا ينقصها سوى تحقيق «المُعجزة المونديالية»، التي قد تكون أقرب من أي تخيّل!

بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً نفسها، كانت شاهدة على تتويج أفريقي سابق، قبل إنجاز «أشبال الأطلس» بـ16 عاماً، عندما فاز منتخب غانا «الشاب» ببطولة 2009، التي أقيمت في مصر، داخل حدود القارة الأفريقية، وجاء تتويج «النجوم السمراء الصغيرة» على حساب البرازيل في النهائي، وسبق ذلك تجاوز إنجلترا والمجر عبر مراحل البطولة، في حين تصدر المنتخب المغربي مجموعته في النُسخة الأخيرة، على حساب إسبانيا والبرازيل، ومر من فرنسا في نصف النهائي، قبل الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وفي كأس العالم تحت 17 عاماً، تُسيطر قارة أفريقيا على القائمة التاريخية، حيث تملك 7 ألقاب، مقابل 5 لمنتخبات أوروبا و4 لنظيرتها «اللاتينية»، ويتربع منتخب نيجيريا «للناشئين» فوق قمتها، بالتتويج 5 مرات، في أعوام 1985، 1993، 2007، 2013 و2015، وضرب في طريقه منتخبات دول قوية، مثل ألمانيا وإسبانيا، بل إنه لعب 3 مباريات نهائية أخرى، لكنه خسرها، كما تملك غانا لقبين عالميين، في 1991 و1995، على حساب إسبانيا والبرازيل، خلال فترة بلغ فيها «النجوم الصغيرة» 4 مباريات نهائية.

وإذا كانت كأس العالم للكبار لا تزال تُعاند القارة «السمراء»، فإن «الذهب الأولمبي» رضخ للسحر الأفريقي مرتين، وكانت بطولات كرة القدم في الأولمبياد تضاهي قديماً، بل تفوق، «المونديال»، وسبق صيتها وقوتها فكرة إقامته في العصور القديمة، وكانت المنتخبات الأفريقية قد حصدت ذهبيتين متتاليتين في نُسختي 1996 و2000، بواسطة نيجيريا والكاميرون، اللذين أسقطا «عمالقة» في طريقهما نحو «المجد».

حيث فاز «النسور الخضراء» على البرازيل ثم الأرجنتين في «أتلانتا 1996»، بـ«سيناريوهات خالدة» لا تُنسى، وامتلكت تلك المنتخبات وقتها «أساطير» من طراز رفيع، وهو ما تكرر مع «أسود» الكاميرون، الذي تغلّب على أسماء كبيرة في البرازيل وإسبانيا، خلال رحلته «الذهبية» عام 2000، وإذا واصلت منتخبات أفريقيا تألقها في العصر الحالي، فقد تكون الأقرب لتحطيم «القواعد الثابتة» في كأس العالم للكبار، وتحقيق «نبوءة» بيليه.