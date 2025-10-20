فان دايك: مخاطرة ليفربول مطلوبة

لندن (د ب أ)

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على أن نية الفوز ستتغلب دائماً على التمسك بالتعادل، مشيراً إلى أن فريقه أثبت أن المخاطرة مطلوبة، وتستحق المكافأة.

حقق ليفربول 4 انتصارات من أول 5 انتصارات للفريق هذا الموسم بأهداف بعد الدقيقة 88، ولكن الفريق تعرض لأربع هزائم متتالية للمرة الأولى منذ عام 2014، مما سيدفع ليفربول لإعادة حساباته بشأن السعي القوي لحصد النقاط الثلاث.

وقال فان دايك بعد الخسارة 1-2 أمام مانشستر يونايتد بهدف هاري ماجواير في الدقيقة 84: «نحن فريق لا يسعى للحفاظ على التعادل خاصة في المباريات التي تقام على ملعبنا».

وأضاف: «نسعى لتحقيق الفوز والتقدم 2-1 بعد التعادل، وعندما يتملك هذا الشعور منا، نسعى بقوة لتحقيقه».

وبسؤاله هل يستمر ليفربول بنفس النهج في ظل الهزائم المتتالية، رد المدافع الهولندي: «الإجابة متروكة لمدرب الفريق، لأنه من السهل الحديث عن التغيير بعد الخسارة».

وشدد قائد ليفربول: «نريد الفوز بالمباراة، واستعادة الانتصارات، لم يسبق لنا أن لعبنا مباراة من أجل التعادل، ربما فعلنا ذلك، ولكن لا أتذكر».

وأوضح: «بعد العودة من فترة التوقف الدولي، وثلاث هزائم متتالية، يريد الجميع منا تقديم أداء جيد، وكذلك نحن، لم يخسر ليفربول 4 مباريات متتالية منذ فترة طويلة، ولم يحدث ذلك خلال تواجدي مع الفريق».