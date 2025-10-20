الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فان دايك: مخاطرة ليفربول مطلوبة

فان دايك: مخاطرة ليفربول مطلوبة
20 أكتوبر 2025 19:50

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
توتنهام يفتقد 10 لاعبين في ملعب لويس الثاني
كاراجر: صلاح لا ينبغي أن يبدأ مباريات ليفربول!

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على أن نية الفوز ستتغلب دائماً على التمسك بالتعادل، مشيراً إلى أن فريقه أثبت أن المخاطرة مطلوبة، وتستحق المكافأة.
حقق ليفربول 4 انتصارات من أول 5 انتصارات للفريق هذا الموسم بأهداف بعد الدقيقة 88، ولكن الفريق تعرض لأربع هزائم متتالية للمرة الأولى منذ عام 2014، مما سيدفع ليفربول لإعادة حساباته بشأن السعي القوي لحصد النقاط الثلاث.
وقال فان دايك بعد الخسارة 1-2 أمام مانشستر يونايتد بهدف هاري ماجواير في الدقيقة 84: «نحن فريق لا يسعى للحفاظ على التعادل خاصة في المباريات التي تقام على ملعبنا».
وأضاف: «نسعى لتحقيق الفوز والتقدم 2-1 بعد التعادل، وعندما يتملك هذا الشعور منا، نسعى بقوة لتحقيقه».
وبسؤاله هل يستمر ليفربول بنفس النهج في ظل الهزائم المتتالية، رد المدافع الهولندي: «الإجابة متروكة لمدرب الفريق، لأنه من السهل الحديث عن التغيير بعد الخسارة».
وشدد قائد ليفربول: «نريد الفوز بالمباراة، واستعادة الانتصارات، لم يسبق لنا أن لعبنا مباراة من أجل التعادل، ربما فعلنا ذلك، ولكن لا أتذكر».
وأوضح: «بعد العودة من فترة التوقف الدولي، وثلاث هزائم متتالية، يريد الجميع منا تقديم أداء جيد، وكذلك نحن، لم يخسر ليفربول 4 مباريات متتالية منذ فترة طويلة، ولم يحدث ذلك خلال تواجدي مع الفريق».

فيرجيل فان دايك
ليفربول
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بمهرجان «ديوالي»
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بمهرجان «ديوالي»
اليوم 22:50
«دبي للثقافة» تحصد جائزة «أفضل ممارسة دولية متميزة لعام 2025»
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تحصد جائزة «أفضل ممارسة دولية متميزة لعام 2025»
اليوم 22:47
حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
اليوم 22:34
قادة دول "ميد 9" بمشاركة الأردن والاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
9 دول أوروبية تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 22:22
الشارقة يخسر أمام تراكتور بخماسية في «النخبة الآسيوية»
الرياضة
الشارقة يخسر أمام تراكتور بخماسية في «النخبة الآسيوية»
اليوم 22:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©