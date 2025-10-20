الوحدة يكسب الدحيل ويعزف «السيمفونية السابعة» في «النخبة الآسيوية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق فريق الوحدة فوزاً كبيراً على الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى سبع نقاط معتليا صدارة مجموعة الغرب في انتظار باقي نتائج الجولة.

ورغم تقدم الدحيل بهدف في الدقيقة 20 عن طريق كريستوف بياتيك، إلا أن الوحدة لم يهتز ونجح عمر خربين في إدراك التعادل في الدقيقة 35 من ضربة جزاء قبل أن يسجل إبراهيما ديارا الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 ثم أضاف علاء زهير الهدف الثالث في الدقيقة 67 من مقصية ولا أروع.

بدأ الوحدة الشوط الأول بشكل أكثر من رائع من حيث السيطرة والشكل الهجومي، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل أبرزها تسديدة كايو كانيدو التي علت العارضة، على الجهة الأخرى، وتراجع الدحيل القطري للدفاع في الربع ساعة الأولى وبدأ بعدها الدخول في المباراة بشكل تدريجي، ونجح كريستوف بياتيك في تسجيل هدف تقدم الضيوف مستغلا خطأ في الرقابة داخل منطقة الجزاء من دفاع الوحدة.

بعد الهدف كثف لاعبو الوحدة من الضغط الهجومي ونجح عمر خربين في الحصول على ضربة جزاء بعد شد من القميص من جانب دفاع الدحيل عقب تمريرة بينية ساحرة من الصربي دانيتش

ونجح خربين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 ليستعيد الوحدة زمام السيطرة.

ومجددا ظهر الأبداع من جانب دانيتش بعد تبادل التمرير مع إبراهيما ديارا داخل منطقة جزاء الدحيل لينجح الأخير من تسجيل هدف التقدم لأصحاب السعادة من مهارة رائعة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لصالح الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد.

انطلق الشوط الثاني بسيطرة من الدحيل على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشامسي حارس الوحدة، حيث نجح دفاع العنابي في تأمين المنطقة الخلفية بشكل جيد.

وأعتمد لاعبو أصحاب السعادة على الهجمات المرتدة، ونجح علاء زهير في استغلال متتابعة نموذجية لتسديدة الصربي تاديتش في الدقيقة 67 ليسدد ضربة خلفية مزدوجة تسكن شباك الدحيل معلنة عن هدف ثالث رائع للوحدة.

أعطى الهدف مزيداً من الثقة للاعبي الوحدة من الناحية الدفاعية والهجومية، واستمر العرض الوحداوي الرائع حتى نهاية اللقاء بفوز مستحق.