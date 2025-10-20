الشارقة يخسر أمام تراكتور بخماسية في «النخبة الآسيوية»

علي معالي (الشارقة)

خسر الشارقة أمام تراكور الإيراني 0-5 في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، ليتوقف رصيد «الملك» عند 4 نقاط، ويرفع تراكتور رصيده إلى 5 نقاط بعد تحقيقه الفوز الأول بالبطولة، وكانت الرباعية الإيرانية بمثابة التأكيد على عدم قدرة دفاعات الشارقة على الصمود، خاصة أن أربعة أهداف جاءت في الشوط الأول عن طريق ريجي لشوكيا هدفين في الدقيقتين 8 و11، ومهدي هاشم (40) ودانيال إسماعيلي (45+3)، وفي الشوط الثاني أضاف مسعود كاظمياني الهدف الخامس في الدقيقة 84.

كانت المفاجأة في أول 11 دقيقة بتقدم تراكتور بهدفين سريعين، الأول في الدقيقة 8 والثاني في الدقيقة 11، عن طريق ريجي لوشكيا وسط عدم تركيز من دفاعات الشارقة وحارس المرمى درويش محمد، ورغم أن السيطرة كانت لمصلحة الشارقة لكن تراكتور خطف هدفين، وحاول الشارقة التقليص لكن جاء الهدف الثالث في الدقيقة 40 عن طريق مهدي هاشم ليصيب جماهير الفريق بالصدمة، ومع صافرة نهاية الشوط الأول يحرز دانيال إسماعيلي الهدف الرابع (45+3).

وفي الشوط الثاني قام ميلوش مدرب الشارقة بإجراء 3 تغييرات باشراك إيجور ولوان بيريرا وخالد الظنحاني بدلاً من ماجد حسن وعادل تعرابت وميلوني، ثم كمارا وساؤول بدلاً من بيرو وكايو لوكاس، وضغط الفريق، ولكن رباعية الشوط الأول أضاعت التركيز الكامل لدى لاعبي الشارقة، وفي الدقيقة 84 أكد مسعود كاظمياني انهيار «الملك» بتسجيل الهدف الخامس.