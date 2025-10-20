55 لاعباً يبصمون على نجاح البطولة الشهرية للجولف

دبي (الاتحاد)



نظم اتحاد الجولف البطولة الشهرية للجولف للمواطنين، التي استضافها نادي المرابع العربية للجولف بدبي، بمشاركة مميّزة بلغت 55 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء تنافسية رائعة، جسّدت روح الحماس والتطور، الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة.

في منافسات فئة الرجال أحرز اللاعب عبيد الحلو المركز الأول، وجاء خالد القبيسي وصيفاً، فيما حلّ هاني فهيم نجاد ثالثاً، وفي منافسات فئة الكبار فاز جمال بن مرغوب بالمركز الأول، فيما جاء أمير الباركي ثانياً، وفي فئة الفتيات توجت عالية القبيسي بالمركز الأول، وفي فئة الناشئين حلَّ عبدالله درويش بالمركز الأول.

شهدت البطولة مشاركة مميزة للاعبي برنامج صقور المستقبل، الذين أظهروا مستويات مشجعة، تؤكد نجاح جهود الاتحاد في إعداد جيل جديد من الموهوبين، ففي فئة إيليت بلو، فازت ألَدانا بوحجي بلقب الفتيات، بينما أحرز زايد المعمري المركز الأول للبنين، وفي فئة جرين، فازت عالية بوحجي بالمركز الأول للفتيات بمجموع 60 ضربة، بينما تقاسم منصور فقيهي العوضي، وماجد ثابت صدارة فئة البنين تحت 12 سنة، أما في فئة تحت 16 سنة، فازت شمة سالم بالمركز الأول للفتيات تلتها هند المعمري بالمركز الثاني، وآية فقيهي العوضي ثالثة، بينما حقق خليفة العبار المركز الأول للبنين.

أعرب اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الجولف عن تقديره الكبير لمشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولة الشهرية للجولف للمواطنين، مهنئاً الفائزين في مختلف الفئات وشاكراً إدارة نادي المرابع العربية للجولف، ولأولياء الأمور المرافقين والمحفّزين والموجودين بالملعب