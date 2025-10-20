الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
زايد بن حمد رئيساً لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور

«التلواح» ترسم أجمل اللوحات في بطولة العالم (الاتحاد)
21 أكتوبر 2025 01:56

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الصقور، تسمية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيساً لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور. كما اعتمد سموّه تشكيل اللجنة العليا للبطولة برئاسة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور.

وأعرب سموّه عن أمنياته لرئيس البطولة ورئيس لجنتها العليا بالتوفيق في مهمتهما لتقديم نسخة تاريخية للحدث مع أول انطلاقة لمنافساته، مؤكداً أن الدور الرائد لدولة الإمارات في حفظ الرياضات التراثية نابع من عمق ارتباطها بثقافة المنطقة وتراثها الغني، وحرصها على منح هذا التراث، ب بمظاهره وأشكاله كافة، ما يستحقه من تقدير وحفاوة على الصعيد العالمي.
وتُقام البطولة تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أن تُنظَّم سنوياً حول العالم اعتباراً من موسم 2025 - 2026.
وتتضمن مهام اللجنة العليا لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، الإشراف العام والتنسيق الكامل على جوانب تنظيم وإدارة البطولة كافة، ووضع الرؤية والأهداف العامة للبطولة، واعتماد الخطة التنفيذية الشاملة، والإشراف على تشكيل اللجان الفرعية والفرق التنفيذية، واعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية واللوجستية الخاصة بالبطولة، إذ تنبثق من اللجنة العليا للبطولة أربع لجان فرعية لتقديم الدعم اللازم من النواحي كافة، وهي لجنة الحُكّام، ولجنة الاعتراض، واللجنة الفنية، ولجنة التسجيل والبروتوكول والدعم اللوجيستي.


«منتدى الإعلام الإماراتي» يعقد دورته العاشرة في 28 أكتوبر الجاري بدبي

وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان عن بالغ اعتزازه بقرار سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتسميته رئيساً لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، مؤكداً أن هذه الثقة تضاعف من حجم المسؤولية لتقديم أفضل المعطيات لإنجاح حدث يحمل اسم الإمارات ويُقام خارج حدودها، في بادرة فريدة من نوعها تحدث للمرة الأولى على صعيد رياضة الصقور، بما لذلك من دلالات مهمة تجسّد الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة من جانب القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والحضور الإماراتي المميز في مختلف المحافل الرياضية.
وأثنى معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على الترتيبات والجاهزية العالية التي أبدتها فِرَق العمل في دولة الكويت الشقيقة لاستضافة البطولة، والتنسيق المستمر مع اللجنة العليا للبطولة، مشيداً بروح التعاون والتكامل بين جميع الكوادر المعنية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنظيم حدث يليق بتاريخ البلدين، ومكانتهما العريقة في الرياضات العريقة التي ترتبط بثقافة المنطقة وتراثها المجتمعي.

تقديم الأفضل
بدوره، توجّه راشد بن مرخان بخالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة إصدار سموّه قرار تشكيل اللجنة العليا للبطولة، وقال: «نتعهّد بتقديم الأفضل من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، وذلك ببذل الجهود اللازمة كافة لتوفير السبل التي تعين على ترسيخ أهداف هذه البطولة، ونشر رسالتها على مستوى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لضمان مستقبل مزدهر لهذه الرياضة».

الكويت تستضيف النسخة الأولى
تستضيف دولة الكويت الشقيقة النسخة الأولى من البطولة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، بإجمالي سبعة أشواط مخصصة للفئة العمرية (فرخ)، وتتضمن أربعة أشواط رئيسية، إلى جانب شوط للحر، وآخر للشاهين من إنتاج المزارع، بالإضافة إلى الشوط الختامي (الكأس) الذي يشهد تأهل خمسة صقور من كل فئة بالأشواط الرئيسية، وهي: بيور جير، جير شاهين، قرموشة، وجير تبع، إذ يبلغ إجمالي جوائز البطولة نصف مليون درهم تُقدَّم للفائزين في مختلف الفئات.
تهدف بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور إلى الارتقاء برياضة الصقور ونشرها عالمياً، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً في مجال سباقات الصقور، إضافة إلى الحفاظ على التراث وتطويره بأساليب حديثة من خلال بطولات دولية تعزز القيم الرياضية وروح التنافس الشريف، وتضمن استدامة هذه الرياضة للأجيال القادمة، لتصبح جزءاً أصيلاً من الأنشطة الرياضية العالمية.

زايد بن حمد
أحمد بن محمد بن راشد
الصقور
زايد بن حمد بن حمدان
