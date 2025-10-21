الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ريبلز رومانس» يقود حملة «جودلفين» في «البريدرز كب»

«ريبلز رومانس» يقود حملة «جودلفين» في «البريدرز كب»
21 أكتوبر 2025 09:53

عصام السيد (أبوظبي)

يسعى فريق جودلفين، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، إلى تعزيز سجلّه المميز في مهرجان كأس «البريدرز» بعد اختياره فريقاً من 7 خيول، للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة، التي تستمر ليومين في ديل مار بالولايات المتحدة الأميركية.
ومنذ فوزه الأول في هذا السباق عام 2013 مع «أوت ستريب» في كأس «البريدرز» للخيول الناشئة على أرضية عشبية، حقق مدرب جودلفين شارلي أبلبي 10 انتصارات أخرى في هذا السباق، الذي ينطلق هذا العام في 31 أكتوبر.
ويبدو فريق جودلفين المشارك في سباق 2025 في جنوب كاليفورنيا قوياً على الورق، تماماً مثل فريقه، الذي شارك في النسخ السابقة من البطولة، حيث يضم في صفوفه خيولاً مثل «سندريلاز دريم»، و«نوتابل سبيش»، و«ريبلز رومانس»، التي حققت نتائج مميزة في المجموعة الأولى.
وقال أبلبي: «يبدو أن جميع الخيول المشاركة في مهرجان كأس البريدرز في حالة جيدة، ومن المقرر حالياً إرسال سبعة خيول للمشاركة.
ومن بين الخيول المُقرر مشاركتها، «سندريلا دريم»، «دايموند راين»، «إل كوردوبس»، «ميليتاري كود»، «نوتابل سبيتش»، و«ريبلز رومانس».
وأضاف أبلبي: «لقد أرسلنا المزيد من الخيول للمشاركة في الماضي، لكننا نعتقد أن هذه الخيول هي الخيول المناسبة للمشاركة في هذا العام، نأمل أن تُقدم جميعها أداءً جيداً وتتقبل المنافسة بصدر رحب».
ومع تطلّعه إلى تمثيل جيد في هذا الحدث، يُقرّ المدرب الفائز بالسباقات الكلاسيكية بأن تحقيق فوز ثالث قياسي في كأس البريدرز على العشب مع «ريبلز رومانس» سيُشعره بأقصى درجات الرضا.
وقال: «من المؤكد أنه سيكون من الرائع أن نرى «ريبلز رومانس» يفوز بلقب كأس البريدرز على العشب للمرة الثالثة، فهو لم يُحقق ذلك من قبل».
وأضاف: «لقد كان نجماً في هذا المجال، وقد أبدع في جميع المسابقات حول العالم، ورغم أنه أصبح الآن في السابعة من عمره، إلا أنه فاز بخمسة سباقات هذا العام، بما في ذلك سباق الفئة الأولى في ألمانيا، وسباق الدرجة الأولى في أميركا في آخر مشاركتين له».
وسجّل الحصان «سوفيرينتي»، والذي يملكه جودلفين، آخر تدريباته في نيويورك يوم 19 أكتوبر قبل نقله إلى كاليفورنيا للمشاركة في سباق «بريدرز كب كلاسيك»، الذي تبلغ جوائزه 7 ملايين دولار في ديل مار يوم 1 نوفمبر.

خيول الإمارات
جودلفين
الولايات المتحدة الأميركية
