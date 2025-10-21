فاسكو دا جاما يواصل صحوته في الدوري البرازيلي

برازيليا (د ب أ)

واصل فريق فاسكو دا جاما صحوته في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.

وحقق فاسكو دا جاما فوزاً ثميناً ومستحقاً 2-0 على ضيفه فلومينينسي، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 للمسابقة.

وأسفرت باقي اللقاءات، التي أقيمت في ذات المرحلة، عن فوز جوفينتود 1-0 على ضيفه براجانتينو، وفيتوريا على مضيفه سانتوس بالنتيجة نفسها.

وافتتح رايان التسجيل لمصلحة فاسكو دا جاما في الدقيقة 38، فيما تكفّل زميله نونو مورييرا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وواصل فاسكو دا جاما زحفه نحو المنطقة الدافئة، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطتين خلف فلومينينسي، صاحب المركز السابع بترتيب البطولة.