الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دولي السلة» يعلن مشاركة نخبة النجوم في جولة أبوظبي لـ «الثلاثية»

«دولي السلة» يعلن مشاركة نخبة النجوم في جولة أبوظبي لـ «الثلاثية»
21 أكتوبر 2025 10:32

أبوظبي (وام)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA»، عن مشاركة نخبة من نجوم كرة السلة العالميين في منافسات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية «3x3»، المقررة إقامتها يومي 25 و26 أكتوبر الجاري بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وتشهد البطولة العالمية مشاركة 14 فريقاً ومنتخباً دولياً من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم فريق أوب الصربي بقيادة النجم ستراهينيا ستوياسيتش، وفريق أمستردام الهولندي الذي يضم النجم الذهبي ورذي دي يونج، بجانب تولوز الفرنسي بقيادة النجم الأولمبي فرانك سيجويلا، وميامي الأميركي بوجود النجم ديلان ترافيس، إضافة إلى أولانباتار المنغولي، الذي يضم اللاعب أناند أريونبولد، أحد أبرز رموز اللعبة في القارة الآسيوية.
وتُعد كرة السلة الثلاثية من أكثر الرياضات نمواً وانتشاراً على مستوى العالم، لسهولة ممارستها وطابعها الجماهيري، خاصة بعد إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية.

كرة السلة
أبوظبي
الاتحاد الدولي لكرة السلة
