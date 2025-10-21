الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كلوب: عودتي إلى ليفربول «ممكنة»!

كلوب: عودتي إلى ليفربول «ممكنة»!
21 أكتوبر 2025 10:47

لندن (رويترز)

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، إنه من «الممكن نظرياً» عودته لقيادة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في يوم من الأيام، لكنه مقتنع بأن المدرب الحالي أرني سلوت سيعبر بالنادي الفترة الصعبة الحالية.
ورحل كلوب عن ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، بعد أن قاد نادي «مرسيسايد» إلى كل الألقاب الكبرى تقريباً خلال فترة ولايته التي استمرت تسع سنوات، بما في ذلك الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلف سلوت، المدرب الألماني (58 عاماً) ليصبح أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب في بودكاست «يوميات الرئيس التنفيذي» أمس الاثنين: «قلت إنني لن أدرب فريقاً مختلفاً في إنجلترا، لذلك إذا عدت فسيكون ليفربول، لذلك نعم، من الناحية النظرية، الأمر ممكن».
ومع ذلك، قال إنه يشعر بالرضا عن دوره الحالي كرئيس للكرة العالمية في شركة رد بول.
وقال كلوب: «أحب ما أفعله الآن، لا أفتقد التدريب، أنا أدرِّب بالفعل، لكن الأمر مختلف ولا يتعلق باللاعبين.. لا أفتقد الوقوف تحت المطر لمدة ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات، كما لا أفتقد حضور المؤتمرات الصحفية ثلاث مرات أسبوعياً، ولا أفتقد الوجود في غرفة الملابس، عمري 58 عاماً، قد يبدو هذا عمراً كبيراً من وجهة نظرك، لكن من وجهات نظر أخرى ليس كبيراً جداً، هذا يعني أنني قد أتخذ قراراً بعد بضع سنوات، لا أعرف».
وتلقى ليفربول أربع هزائم متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، عقب خسارته 2-1 على أرضه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، لكن كلوب كان واثقاً من أن سلوت سيصحّح مسار الفريق في ظل وجود لاعبين مثل فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي.
وأضاف: «فيرتز، ستشعرون بالخطأ في حال عدم الاعتماد عليه.. إنه موهبة مذهلة، إيكيتيكي لاعب مذهل، إنهما مهاجمان.. إنها تشكيلة رائعة حقاً، لذلك لا داعي للقلق بشأن ليفربول، سيكون كل شيء على ما يرام».

يورجن كلوب
ليفربول
أرني سلوت
