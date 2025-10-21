الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«التايكواندو» يُتوج أبطال «الإمارات المفتوحة»

«التايكواندو» يُتوج أبطال «الإمارات المفتوحة»
21 أكتوبر 2025 11:01

الشارقة (وام)

تصدَّر نادي الفجيرة للفنون القتالية - فئة الأشبال، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس - فئة الناشئين، ونادي الشارقة ‏الرياضي للمرأة - فئة الناشئات - في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو.
ونظّم اتحاد التايكواندو، البطولة على مدار يومي السبت والأحد في صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 421 لاعباً ولاعبة يمثلون 24 نادياً.
وحصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الثاني في فئة الأشبال، وجاء نادي الشارقة للألعاب الفردية ثالثاً، بينما حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثاني في فئة الناشئين، وجاء ثالثاً نادي «كينج وولف»، كما حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثاني في فئة الناشئات، ونادي كلباء الرياضي للمرأة المركز الثالث.
وشهدت منافسات فئة الزهرات فوز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول، ونادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني، ونادي كلباء الرياضي للمرأة بالمركز الثالث.
وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد، أن الموسم الحالي سيشهد 11 بطولة، بما يسهم في الارتقاء باللعبة، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على الجوانب التطويرية للمدربين والإداريين والحكام، استعداداً للموسم الجديد، مُثنياً في الوقت نفسه على المستويات المتطورة للمشاركين في المنافسات.
يُذكر أن بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو هي أولى بطولات الموسم، تليها بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للشباب والرجال، والآنسات والسيدات، المفتوحة يوم 1 نوفمبر المقبل.

التايكواندو
اتحاد التايكواندو
نادي الفجيرة للفنون القتالية
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
