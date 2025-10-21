13 نزالاً في «دولية محاربي الامارات» بمشاركة أبرز النجوم

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، غداً الأربعاء، انطلاق منافسات النسخة 64 «الدولية» من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تنظمها بالمز الرياض بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في أمسية رياضية استثنائية، تجمع نخبة من أبرز المقاتلين من مختلف أنحاء العالم، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وتشهد الأمسية نسخة استثنائية بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 17 دولة، يتنافسون في 13 نزالاً قوياً، تتضمن 3 ألقاب، في واحدة من أكثر النسخ تنوعاً منذ انطلاق البطولة، تعكس العالمية المتنامية لمحاربي الإمارات، ومكانتها كأهم سلسلة قتالية إقليمية على مستوى الشرق الأوسط.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة، مؤتمراً صحفياً، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز منظم البطولة، رئيس اللجنة المنظمة، كشفت فيه عن تفاصيل المشاركات في الحدث العالمي، والذي يشارك نخبة من أقوى نجوم الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

ويواجه الروسي عمرو محمدوف غير المهزوم، الأرميني مارتون ميزهلوميان في النزال الرئيسي على لقب وزن الخفيف، كما يلتقي الصومالي محيي الدين أبوبكر، البرازيلي إياجو ريبيرو في النزال الرئيسي الثاني، على وزن الذبابة، وتجمع المواجهة الرئيسية الثالثة الأذربيجاني إساف شاربووف والأنجولي ديماراتي بينا في وزن الريشة.

وكما تشهد النسخة 64 مشاركة عربية بارزة عبر مجموعة من المقاتلين الموهوبين، من بينهم اللبنانية أمينة هداية، والمغربي مروان بالقويط، والإيراني أمير حسين عليبور، والفلسطيني عبدول حسين.

من جانبه قال فؤاد درويش: «نحتفي اليوم بعودة محاربي الإمارات إلى العاصمة أبوظبي، في أمسية جديدة تعكس رسوخ مكانتها كعاصمة للفنون القتالية المختلطة في المنطقة والعالم، إذ إن النسخة 64 تجسّد التنوّع الثقافي والرياضي للبطولة، بمشاركة مقاتلين من 17 دولة، و3 نزالات على الألقاب تجمع مدارس قتال مختلفة، بما يعزز من هوية البطولة العالمية».

وأضاف: «نتوجّه بجزيل الشكر والعرفان إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على دعمها ورعايتها المتواصلة، وإلى شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي وقنوات أبوظبي الرياضية، على دورهم المحوري في نقل الصورة المشرقة لهذه البطولة، التي أصبحت من أبرز الفعاليات الرياضية المنتظرة على أجندة أبوظبي السنوية».

وأشار درويش إلى أن النسخة 64 تُعد جماهيرها بليلة مليئة بالحماس، تجمع بين المهارة والروح القتالية والاحترام الرياضي، في أجواء تمثل قيم التسامح والتنوع التي تتميز بها دولة الإمارات.