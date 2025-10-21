الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
شون دايش يخلف بوستيكوجلو في نوتنجهام

شون دايش يخلف بوستيكوجلو في نوتنجهام
21 أكتوبر 2025 12:51

لندن (أ ف ب)

عُيّن شون دايش مدرباً جديداً لنوتنجهام فوريست الإنجليزي لكرة القدم، بدلاً من الأسترالي انج بوستيكوجلو المقال من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وفق ما أعلن النادي.
وكان دايش (54 عاماً) بلا عمل منذ إقالته من تدريب ايفرتون في يناير الماضي بعد عامين في منصبه.
سبق للمدرب الإشراف على واتفورد (2011-2012) وبيرنلي (2012-2022)، وخاض أكثر من 330 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب.
وقّع دايش عقداً حتى صيف 2027 بحسب بيان النادي الذي جاء فيه: «بنى دايك فرقاً تتميز بتنظيمها الدفاعي وقوتها في الكرات الثابتة، وهي صفات تتوافق تماماً مع سمات الفريق الحالي وهوية النادي الكروية».
يعوّل مالك نوتنجهام رجل الأعمال اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس على المدرب الجديد لتصحيح مسار الفريق، الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري حالياً.
وكان مالك النادي أقال بوستيكوجلو من منصبه بعد 39 يوماً من تعيينه، وذلك نتيجة تعرض الفريق تحت قيادته لست هزائم في 8 مباريات في مختلف المسابقات.
أنهى سلفه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الموسم الماضي في المركز السابع، متأهلاً بذلك إلى مسابقة «يوروبا ليج»، لكن خلافاته مع ماريناكيس، لا سيما بشأن التعاقدات، أدت إلى إقالته بعد ثلاث مباريات هذا الموسم.
سيخوض دايش أول مباراة رسمية له مع نوتنجهام فوريست، الخميس، على أرض فريقه الجديد في «يوروبا ليج» ضد بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ملعب بورنموث صاحب المركز الثالث حالياً لمواجهته الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

آنجي بوستيكوجلو
نوتنجهام
