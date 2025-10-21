أرسنال يفوز على أتلتيكو قبل بداية المباراة.. تعرف على توقعات «أوبتا»



معتز الشامي (أبوظبي)

يسعى فريق أرسنال الإنجليزي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما يستقبل أتلتيكو مدريد، في الجولة الثالثة، على ملعب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، وافتتح أرسنال رحلته الأوروبية بفوزين متتاليين بنتيجة 2-0 على أتلتيك بلباو وأوليمبياكوس اليوناني، رغم أن زيارة أتلتيكو مدريد من المرجح أن تكون اختباره الأصعب في نسخة 2025-26 حتى الآن.

ومع ذلك، لم يفز فريق دييجو سيميوني سوى مرة واحدة من آخر 9 مباريات خاضها ضد الفرق الإنجليزية في المسابقات الأوروبية (تعادلين و6 هزائم)، جاء هذا الفوز الوحيد في فوزه 1-0 على مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ16 من هذه البطولة في مارس 2022.

ولم يسبق لأتلتيكو مدريد أن فاز خارج أرضه على أي فريق إنجليزي في مرحلة المجموعات/الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث تعادل مرتين وتعرض لـ3هزائم في مثل هذه المباريات، بما في ذلك هزيمته الساحقة 4-0 أمام تشيلسي في لندن، أكتوبر 2009.

وستكون محاولة كسر هذه العقدة ضد فريق ميكيل أرتيتا المتألق مهمة صعبة، مع الأخذ في الاعتبار أن أرسنال -إلى جانب إنتر ميلان- هما أحد فريقين فقط لم يستقبلا أي هدف في المسابقة في موسم 2025-2026.

ولم يواجه الفريقان بعضهما بعضاً سوى مرتين في أوروبا، حيث أطاح أتلتيكو بأرسنال من نصف نهائي الدوري الأوروبي 2017-2018 بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين، وربما لا يشعر أرتيتا بالقلق الشديد بشأن ذلك، نظراً لأن أرسنال فاز في كل من مبارياته الست الأخيرة ضد الفرق الإسبانية وتغلب على 4 منافسين مختلفين في هذه السلسلة (ريال مدريد مرتين، وإشبيلية مرتين، جيرونا، وأتلتيك بلباو)، وهذه بالفعل أطول سلسلة انتصارات يحققها فريق ضد منافس إسباني في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وسيسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز السابع على التوالي مساء اليوم.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بالمواجهة بنسبة 58%، فيما تصل نسبة فوز أتلتيكو مدريد إلى 19.3%، وتنتهي المباراة بالتعادل بنسبة 22.7%.