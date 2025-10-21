الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»

ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»
21 أكتوبر 2025 13:30

دبي (الاتحاد)

أكد روري ماكلروي بطل كأس رايدر، عودته إلى منتجع خور دبي للمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل.
يشارك اللاعب الفائز بخمسة ألقاب كبرى في النسخة الثانية من البطولة بعد موسم تاريخي في 2025، والذي شهد لعبه دوراً رئيسياً في فوز أوروبا بكأس رايدر في ملعب بيثبيج بلاك، وكان أداء ماكلروي بمثابة ختام مثالي لعام رائع بالنسبة للاعب أيرلندا الشمالية، الذي أصبح أول أوروبي يكمّل مسيرته بالفوز بجميع بطولات الجراند سلام، عندما أضاف لقب بطولة الماسترز 2025، إلى انتصاراته بالألقاب الكبرى السابقة في بطولات الولايات المتحدة المفتوحة 2011، وبطولة بي جي إيه في 2012 و2014، وبطولة بريطانيا المفتوحة في 2014.
احتل ماكلروي وصافة بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف قبل عامين، بفارق ضربة واحدة خلف البطل في نهاية المطاف، وهو زميله في فريق كأس رايدر تومي فليتوود، الذي أكد مشاركته بالفعل في نسخة 2026.
ويتصدر المصنّف الثاني عالمياً حالياً منافسات موسم «السباق إلى دبي» 2025، ويتطلع إلى بدء 2026 بخوض أسبوعين متتاليين في الإمارات بالمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وهي أول بطولة من سلسلة رولكس، والفعالية التي توّج بها ماكلروي في أربع مناسبات.
وقال ماكلروي: «لطالما كان بدء موسمي في دولة الإمارات خياري المفضل، لقد أمضيت أسابيع رائعة فيها، وأنا متأكد أن دبي في يناير المقبل لن تكون مختلفة عن ذلك».
وأضاف: «كان منتجع خور دبي وجهةّ رائعةً لاستضافة البطولة قبل عامين، وقد قدّم صديقي عبدالله النابودة وفريقه فعالية مذهلة، كنتُ على وشك الفوز في ذلك الأسبوع، لذا آمل أن يكون 2026 عاماً قوياً آخر لي، وستكون البداية الجيدة في دبي هي الطريقة الأمثل لبدء مسيرتي».
وقال عبدالله النابودة، مُضيف البطولة: «يشرفنا أن نرحب بعودة روري ماكلروي، أحد اللاعبين القلائل في تاريخ رياضة الجولف الذين نجحوا من الفوز بكافة ألقاب الجراند سلام في مسيرتهم، وذلك مع عودته إلى منتجع خور دبي لخوض منافسات بطولة دبي إنفيتيشنال 2026، إن مشاركة ماكلروي إضافةً قيّمةً لبطولتنا العالمية، ونحن نتطلع إلى تقديم أسبوع استثنائي مرة أخرى على كافة الأصعدة، من المنافسة بين أقوى اللاعبين في العالم، والضيافة الراقية للاعبين، والشركاء والمتفرجين على حد سواء».
ستكون بطولة دبي إنفيتيشنال، البطولة الافتتاحية في السلسلة الدولية ضمن موسم «السباق إلى دبي»، وتُلعب البطولة لمدة ثلاثة أيام بنظام اللاعبين المحترفين والهواة «برو-إم»، فيما يخصّص يوم الأحد للاعبين المحترفين فقط، ويشارك في هذه البطولة التي تُقام كل عامين، 60 لاعباً محترفاً من جولة دي بي ورلد و60 لاعباً هاوياً.

الجولف
دبي
روري ماكلروي
