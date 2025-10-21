ميسي «عميد مدرسة الثلاثيات» بـ 60 هاتريك

معتز الشامي (دبي)

يواصل ليونيل ميسي في الثامنة والثلاثين من عمره، تحدي الزمن والإحصائيات، حيث سجّل قائد إنتر ميامي الهاتريك الستين في مسيرته الاحترافية، في فوزه فريقه على ناشفيل (5-2) في ختام المرحلة الأولى من الدوري الأميركي، ومنذ ظهوره الأول عام 2004، حوّل الأرجنتيني فن تسجيل الثلاثيات إلى بصمة خاصة به، ولكل منها قصة.

ومع هذا الإنجاز الجديد، رفع ابن مدينة روساريو إجمالي عدد الهاتريك في مسيرته إلى 60 هاتريك، 10 مع الأرجنتين، و48 مع برشلونة، والاثنتان الأخيرتان مع إنتر ميامي، ومن المفارقات أن الفريق الوحيد الذي لم يسجّل مع ميسي أي هاتريك هو باريس سان جيرمان.

وكانت أولى ثلاثيات الأسطورة الأرجنتينية عام 2007، وتحديداً ضد ريال مدريد، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب كامب نو، وكرر الإنجاز عام 2014 في سانتياغو برنابيو، خلال فوز برشلونة التاريخي 4-3.

وفي دوري أبطال أوروبا سجّل 8 ثلاثيات كرقم قياسي بالتساوي مع كريستيانو رونالدو، وكان ضحاياه، أرسنال، ومانشستر سيتي، وباير ليفركوزن، وآياكس، آيندهوفن، وفيكتوريا بلزن، وأبويل، وسيلتيك.

وبمراجعة سجله مع الأرجنتين، تشمل ثلاثيات ميسي الدولية، سويسرا (2012)، والبرازيل (2012)، وجواتيمالا (2013)، وبنما (2016)، والإكوادور (2017)، وهايتي (2018)، وبوليفيا (2021)، وإستونيا (2022)، وكوراساو (2023)، وأخيراً بوليفيا مرة أخرى في عام 2024.

وفي الولايات المتحدة، كان تأثير الأرجنتيني فوريّاً، في غضون أشهر قليلة، سجّل ميسي ثلاثيتين مع إنتر ميامي ضد نيو إنجلاند وناشفيل.

وكانت الأندية الإسبانية هي الأهداف المفضلة لميسي، وكان فالنسيا الأكثر تضرراً، حيث استقبلت شباكه 4 من ثلاثياته، أما أتلتيكو مدريد، وإسبانيول، وديبورتيفو لاكورونيا، وأوساسونا، فقد عانت كل منها من 3 ثلاثيات سجلها المهاجم الأرجنتيني.

لكن كم عدد ثلاثيات ميسي التي تتضمن ركلات جزاء؟

من بين 60 «هاتريك» سجّلها ميسي في مسيرته، كان 13 منها تتضمن ركلات جزاء، وهذا يعني أن 21.7% من جميع ثلاثياته تضمنت ركلات جزاء.

وجاءت 20 من أصل 60 ثلاثية سجلها ميسي في مسيرته الكروية خارج أرضه، بنسبة 33.3%، وسجل 38 ثلاثية على أرضه (63.3%) و2 في ملعب محايد.

أما عن كيفية يسجل ميسي لـ «ثلاثياته»، فقد استخدم «البرغوث» قدمه الضعيفة (اليمنى) في 25 ثلاثية بنسبة (41.7%)، كما استخدم رأسه في 3 ثلاثيات بنسبة (5%)، والركلات الحرة في 8 ثلاثيات بنسبة (13.3%) واللعب المفتوح من خارج منطقة الجزاء في 15 ثلاثية بنسبة (25%).

ومنذ تلك الثلاثية الأولى وحتى اليوم، يواصل ميسي كتابة أسطورته الخاصة هدفاً تلو الآخر، وعقداً تلو الآخر، 60 ثلاثية وما زال العدد في ازدياد.