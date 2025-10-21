الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
21 أكتوبر 2025 14:13

 
العلمين (وام)
فاز منتخب البلياردو والسنوكر بميداليتين ملونتين جديدتين، خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية المقامة حالياً في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، لترتفع الحصيلة إلى خمس ميداليات ملونة.
وأحرز محمد شريف لاعب المنتخب الوطني للبلياردو ذهبية مسابقة الفردي «تسع كرات» بلياردو، بعد فوزه في النهائي على البحريني حيدر مروم.
كما نال محمد الجوكر لاعب المنتخب الوطني للسنوكر برونزية مسابقة الفردي ست كرات عقب خسارة نصف النهائي أمام العراقي فراس كامل.
وكان المنتخب قد أحرز ثلاث ميداليات في منافسات البطولة حتى الآن، موزعين على فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي وفردي الناشئين للبلياردو.

