الرياضة

العين يبحث عن تعزيز الصدارة الخليجية أمام القادسية

العين يبحث عن تعزيز الصدارة الخليجية أمام القادسية
21 أكتوبر 2025 14:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
يحلُّ فريق العين ضيفاً على القادسية الكويتي، في التاسعة مساء الغد بتوقيت الإمارات في الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية، ويدخل «الزعيم» لقاء الغد، بتشكيلة تضم «الصف الثاني» للبنفسج، وعدداً من عناصر الفريق الأول، لزيادة الخبرات والتجانس بين اللاعبين، وتشكيل قوة ضاربة في كل الخطوط بفريق الرديف، القادر على مد الفريق الأساسي بعناصر يمكنها تعويض الغيابات للفريق الأول.
وتأتي تلك الخطوة بقرار المشاركة بالصف الثاني في البطولة، ضمن الأهداف الاستراتيجية لشركة الكرة بنادي العين، والتي تستثمر بشكل علمي ومدروس في تطوير المواهب والناشئين.
ويسعى العين إلى مواصلة النتائج الإيجابية بالبطولة بعد البداية القوية أمام سترة البحريني، والذي فاز عليه برباعية، ويرفع «الزعيم» شعار الفوز واستغلال ترنح القادسية وتراجع نتائجه في مختلف البطولات خلال الفترة الحالية، وخسر الفريق الأسبوع الماضي أمام كاظمة بهدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الخامسة، حيث تُعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي للقادسية في الدوري، بعد خسارته أمام الكويت 2-1 في الجولة الرابعة، كما تُعد الهزيمة هي الثالثة هذا الموسم، بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة على يد زاخو العراقي بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.
وحذّر الجهاز الفني لفريق العين جميع اللاعبين بضرورة الأداء باحترام كبيرة للمنافس، الذي يمتلك قدرات فنية كبيرة، وخبرات تراكمية في البطولة، فضلاً عن كونه من الفرق التي تمتلك خبرة اللعب في البطولات المجمعة.
ويسعى العين إلى بسط سيطرته على مجريات اللعب أمام المنافس في لقاء اليوم، ويتوقع أن تشهد المباراة الدفع ببعض العناصر وعلى رأسها حسين رحيمي، ويحيى بن خالق، فضلاً عن بعض الأسماء التي شاركت في اللقاء الأول أمام سترة، وقدمت مستوى مميزاً.

أخبار ذات صلة
مواجهات قوية في الجولة الثانية من دوري الخليج للأندية الأبطال
العين يحسم «البداية الخليجية» برباعية
فريق العين
دوري أبطال الخليج للأندية
خليجي الأندية
القادسية
القادسية الكويتي
الزعيم
