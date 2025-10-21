الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطائح وكلباء يتصدران بطولة «براعم الكرة» في الشارقة

البطائح وكلباء يتصدران بطولة «براعم الكرة» في الشارقة
21 أكتوبر 2025 14:30

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة
تاديتش.. اللمسة الساحرة الأولى مع الوحدة

شهدت الجولة الأولى لبطولة مجلس الشارقة الرياضي لكرة القدم للبراعم تحت 9 سنوات بداية قوية على الملاعب المختلفة، التي أقيمت فيها 4 مباريات بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، يصعد من خلالهما الأول والثاني إلى الدور التالي، وتقام البطولة بمتابعة من إدارة شؤون الرياضة والتطوير عبر إبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم الاحتراف بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وطارق بو سنينة من الإدارة.
في المجموعة الأولى، حقق البطائح الفوز على المدام بنتيجة 4-0 على ملعب الأخير، فيما فاز الذيد خارج ملعبه على الشارقة 4-1، ليتصدر البطائح المجموعة، ويليه الذيد ثم الشارقة والمدام رابعاً، وفي المجموعة الثانية حقق كلباء الفوز خارج ملعبه على مليحة بنتيجة 4-1، فيما خسر خورفكان على ملعبه أمام دبا الحصن 6-3، وتصدّر كلباء المجموعة ويحل دبا الحصن ثانياً وخورفكان ثالثاً ومليحة رابعاً.
وتنطلق الجولة الثانية يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، في المجموعة الأولى، حيث يلعب البطائح على ملعبه في مواجهة الشارقة، أما الذيد فيحل ضيفاً على المدام، وفي المجموعة الثانية يستضيف كلباء فريق دبا الحصن، أما يوم السبت الأول من نوفمبر المقبل فسيلعب مليحة على ملعبه في مواجهة خورفكان.

البطائح
كلباء
مجلس الشارقة الرياضي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©