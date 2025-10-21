البطائح وكلباء يتصدران بطولة «براعم الكرة» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهدت الجولة الأولى لبطولة مجلس الشارقة الرياضي لكرة القدم للبراعم تحت 9 سنوات بداية قوية على الملاعب المختلفة، التي أقيمت فيها 4 مباريات بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، يصعد من خلالهما الأول والثاني إلى الدور التالي، وتقام البطولة بمتابعة من إدارة شؤون الرياضة والتطوير عبر إبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم الاحتراف بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وطارق بو سنينة من الإدارة.

في المجموعة الأولى، حقق البطائح الفوز على المدام بنتيجة 4-0 على ملعب الأخير، فيما فاز الذيد خارج ملعبه على الشارقة 4-1، ليتصدر البطائح المجموعة، ويليه الذيد ثم الشارقة والمدام رابعاً، وفي المجموعة الثانية حقق كلباء الفوز خارج ملعبه على مليحة بنتيجة 4-1، فيما خسر خورفكان على ملعبه أمام دبا الحصن 6-3، وتصدّر كلباء المجموعة ويحل دبا الحصن ثانياً وخورفكان ثالثاً ومليحة رابعاً.

وتنطلق الجولة الثانية يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، في المجموعة الأولى، حيث يلعب البطائح على ملعبه في مواجهة الشارقة، أما الذيد فيحل ضيفاً على المدام، وفي المجموعة الثانية يستضيف كلباء فريق دبا الحصن، أما يوم السبت الأول من نوفمبر المقبل فسيلعب مليحة على ملعبه في مواجهة خورفكان.