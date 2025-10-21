الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
إطلاق العد التنازلي لترايثلون دبي العالمي «تي 100»

إطلاق العد التنازلي لترايثلون دبي العالمي «تي 100»
21 أكتوبر 2025 15:30

 

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي رسمياً مع تبقي ثلاثة أسابيع فقط على عودة الجولة العالمية لترايثلون T100 إلى دبي، وذلك مع تزايد الترقب لهذا الحدث الأبرز ضمن تحدي دبي للياقة البدنية 30×30، الذي يقام بدعم منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
تجمع بطولة ترايثلون دبي T100 بين رياضيي النخبة، والمجتمعات المحلية، ومحبي اللياقة البدنية في مهرجان يبقى راسخاً في الذاكرة للرياضة، والعافية والمجتمع لمدة أربعة أيام، وتقام في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، وتجمع بين المنافسة على مستوى النخبة، مع المتعة العائلية، والتجارب النابضة بالحياة، والسباقات الشاملة لجميع المستويات. 
وتستضيف بطولة ترايثلون دبي T100 لهذا العام مجموعة متنوعة من السباقات المصممة خصيصاً لجميع القدرات، وتنطلق الفعاليات يوم الخميس بسباق التتابع الثنائي «دواثلون»، وهو سباق جماعي للراغبين في خوض التحدي في فرق مكونة من شخصين أو ثلاثة، فيما تُرحب البطولة يوم الجمعة بالرياضيين الصغار في سباق الأكواثون المدرسي على شاطئ جميرا 3، عند غروب الشمس، حيث تمتزج متعة الشاطئ وسباق السباحة والجري المصمَّم خصيصاً للأطفال.
وسيكون يوم السبت حافلاً بالأنشطة: حيث يقدم سباق السرعة «السبرينت» منافسات السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 20 كم، والجري لمسافة 5 كم لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة هذه الرياضة، بينما يعود السباق الموسيقي الممتع لمسافة 5 كيلومترات، مع إيقاعات نابضة وطاقة إيجابية.
وفي يوم الأحد، يتصدّر ترايثلون T100 المشهد، وسيشهد هذا التحدي للتحمل لمسافة 100 كيلومتر (2 كيلومتر سباحة، 80 كيلومتر ركوب الدراجات الهوائية، 18 كيلومتر جري) مشاركة محترفين عالميين وهواة متحمسين، سيبذلون أقصى جهدهم على مسار يبدأ من شواطئ جميرا الذهبية، وصولاً إلى خط النهاية في مضمار «ميدان» على إطلالة برج خليفة.
وأعلن المنظمون عن العديد من العروض الخاصة بالجماهير الراغبة بحضور المنافسات، سواء في قرية البطولة المفتوحة للجميع، أو مع إطلاق مبيعات تذاكر الضيافة المتميزة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمقاعد مظللة، وخدمات طعام مُعدّة بعناية، ومشروبات.

مجلس دبي الرياضي
تحدي دبي للياقة
اللياقة البدنية
