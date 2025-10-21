الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفرسان» يُتوج بكأس «شاطئية المرفأ»

«الفرسان» يُتوج بكأس «شاطئية المرفأ»
21 أكتوبر 2025 16:00

 
دبي (الاتحاد)
تُوج فريق الفرسان بكأس بطولة المرفأ لكرة القدم الشاطئية بعد فوزه على رديف منتخب الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بمنطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، فيما حقق فريق بريمال فيتنس الفوز على فريق المرفأ بستة أهداف لهدف في مباراة تحديد المركز الثالث.
وفي ختام المنافسات، جرت مراسم تتويج الفرسان بكأس البطولة، ورديف منتخب الإمارات بالمركز الثاني، وبريمال فتنس بالمركز الثالث، بحضور ناصر الزعابي مدير تنفيذي قطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي، وجاسم الحمادي، رئيس قسم الفعاليات في التواجد البلدي.
نُظمت بطولة المرفأ للكرة الشاطئية بالتعاون بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 9 فرق تم توزيعها على ثلاث مجموعات.
وبدأت مباريات البطولة يوم السبت، بمرحلة دور المجموعات التي اختتمت منافساتها بتصدر فريق المرفأ للمجموعة الأولى، وفريق رديف منتخب الإمارات للمجموعة الثانية، والفرسان للمجموعة الثالثة، واكتمل عقد الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بتأهل فريق بريمال فتنس كأفضل فريق في المركز الثاني.
وأسفرت نتائج الدور نصف النهائي عن فوز الفرسان على المرفأ بستة أهداف للاشيء، ورديف منتخب الإمارات على بريمال فتنس بهدفين دون رد.

أخبار ذات صلة
بطولة المرفأ للكرة الشاطئية تنطلق السبت
«الأولمبي» يختتم معسكر رأس الخيمة بتعادل إيجابي أمام الأردن
الكرة الشاطئية
اتحاد الكرة
المرفأ
الفرسان
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©