«الفرسان» يُتوج بكأس «شاطئية المرفأ»



دبي (الاتحاد)

تُوج فريق الفرسان بكأس بطولة المرفأ لكرة القدم الشاطئية بعد فوزه على رديف منتخب الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بمنطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، فيما حقق فريق بريمال فيتنس الفوز على فريق المرفأ بستة أهداف لهدف في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي ختام المنافسات، جرت مراسم تتويج الفرسان بكأس البطولة، ورديف منتخب الإمارات بالمركز الثاني، وبريمال فتنس بالمركز الثالث، بحضور ناصر الزعابي مدير تنفيذي قطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي، وجاسم الحمادي، رئيس قسم الفعاليات في التواجد البلدي.

نُظمت بطولة المرفأ للكرة الشاطئية بالتعاون بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 9 فرق تم توزيعها على ثلاث مجموعات.

وبدأت مباريات البطولة يوم السبت، بمرحلة دور المجموعات التي اختتمت منافساتها بتصدر فريق المرفأ للمجموعة الأولى، وفريق رديف منتخب الإمارات للمجموعة الثانية، والفرسان للمجموعة الثالثة، واكتمل عقد الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بتأهل فريق بريمال فتنس كأفضل فريق في المركز الثاني.

وأسفرت نتائج الدور نصف النهائي عن فوز الفرسان على المرفأ بستة أهداف للاشيء، ورديف منتخب الإمارات على بريمال فتنس بهدفين دون رد.