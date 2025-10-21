الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استدعاء نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عاماً

استدعاء نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عاماً
21 أكتوبر 2025 14:39


لندن (د ب أ)
تقرر استدعاء نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال لكرة القدم تحت 16 عاماً للمرة الأولى. وتم ضم كريستيانو رونالدو جونيور 15 عاماً، الذي يلعب في نادي النصر السعودي حيث يلعب والده، في قائمة تضم 22 لاعباً، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات التي تقام في تركيا.
وتتضمن بطولة الشباب مباريات ضد فرق من تركيا وويلز وإنجلترا، وذلك بين 30 أكتوبر و4 نوفمبر، ويأتي اختياره بعدما تم استدعاؤه للمنتخب البرتغالي تحت 15 عاماً في مايو الماضي، ويستمر تطوره في تعزيز احتمال مشاركته الملعب مع والده في المستقبل.
وقضى كريستاينو رونالدو جونيور أيضاً وقتاً في فرق الناشئين في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، حيث لعب والده لكلا الناديين قبل الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر 2022 ولعب رونالدو، الذي شارك للمرة الأولى تحت 15 عاماً في 2001, 223 مباراة دولية وسجّل 143 هدفاً للبرتغال، وكلاهما رقمان عالميان في منافسات كرة القدم الدولية للرجال.

