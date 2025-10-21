بايرن ميونيخ يمدّد عقد مدربه كومباني حتى 2029



ميونيخ (أ ف ب)

مدّد بايرن ميونيخ الألماني عقد مدربه البلجيكي فنسينت كومباني لعامين حتى 2029، كما أعلن النادي البافاري الثلاثاء، واستلم كومباني منصبه في يوليو عام 2024 خلفاً لتوماس توخيل ونجح في موسمه الأول في قيادة الفريق إلى استعادة لقب الدوري، الذي خسره لصالح باير ليفركوزن في الموسم الذي سبقه.

وقال كومباني في بيان صادر عن ناديه: «أنا ممتن جداً وأشعر بالفخر وأريد توجيه الشكر إلى بايرن للثقة وأجواء العمل التي توفّرت لي منذ أيامي الأولى».

وتابع «لدي شعور بأنني هنا منذ فترة طويلة وأنا أفهم النادي جيداً».

وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مبارياته الـ11 الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 7 في الدوري الألماني واثنتان في دوري أبطال أوروبا وواحدة في الكأس وأخرى في كأس السوبر الألمانية التي أحرزها.