الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إقبال كبير على التسجيل في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

إقبال كبير على التسجيل في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
21 أكتوبر 2025 15:28


أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عن وصول نسبة التسجيل إلى 80% من السعة الاستيعابية للحدث، قبل أسابيع من انطلاقه، في مؤشر يعكس الثقة العالمية المتنامية بهذه البطولة التي تُعد الأضخم على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.
وتُقام منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر 2025 في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من نجوم الجوجيتسو والمصنَّفين الأوائل على المستوى القاري والعالمي، لتواصل ترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية للعبة ومنصة رياضية وثقافية جاذبة للرياضيين والجماهير والزوار من أنحاء العالم.
ويُجسّد الحدث تجربة عالمية شاملة تتجاوز البُعد الرياضي، إذ يجمع بين منافسات عالية المستوى، والتنوّع الثقافي، وروح الصداقة التي تجمع المشاركين والجماهير من مختلف القارات، بما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للرياضة والسياحة والتبادل الثقافي والحضاري.
وأكدت اللجنة المنظمة أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس ثقة اللاعبين من مختلف دول العالم بمستوى التنظيم والاحترافية التي تتميز بها البطولة، داعية الراغبين في الانضمام إلى هذا الحدث الاستثنائي إلى استكمال التسجيل قبل اكتمال الأعداد المستهدفة، حيث إنه من المتوقع إغلاق باب التسجيل بمجرد الوصول إلى الأرقام المطلوبة في كافة الفئات.

أخبار ذات صلة
فريق «نادي الإمارات» للجوجيتسو يحصد 64 ميدالية ملونة
28 لاعباً يمثلون الإمارات في منافسات الجوجيتسو والفنون القتالية بالألعاب الآسيوية
الجوجيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©