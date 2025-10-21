الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شرطة أبوظبي تنظّم فعاليات اليوم الرياضي في باريس

شرطة أبوظبي تنظّم فعاليات اليوم الرياضي في باريس
21 أكتوبر 2025 15:36

 
أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والمجلس العالمي لشباب الإمارات فعاليات اليوم الرياضي في العاصمة الفرنسية باريس، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات، بمشاركة الطلبة المبتعثين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والطلبة الإماراتيين الدارسين في الجامعات الفرنسية.
وأعرب فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الذي يجسد روح التلاحم الوطني ويعكس الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات في الخارج.
وتضمنت الفعالية سباق الجري، وبطولتي كرة القدم والبادل تنس، التي شهدت منافسة مميزة وأجواء مليئة بالحماس وروح الفريق الواحد.
وأوضح المقدم خالد عبدالله السويدي، مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن المشاركة في هذا الحدث تأتي حرصاً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعم المبادرات المجتمعية والرياضية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز التواصل بين أبناء الوطن في الخارج، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز اللياقة البدنية والصحة النفسية وبناء جسور التواصل الإيجابي بين مختلف الفئات.
حضر الفعالية عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الإماراتية العاملة في فرنسا، إلى جانب شخصيات مجتمعية ورياضية بارزة.
واختُتمت الفعالية بتتويج الفائزين في البطولات الرياضية، وتكريم الرعاة والمنظمين، تقديراً لجهودهم في إنجاح الحدث، وسط أجواء احتفالية عكست معاني الفخر والانتماء للوطن.

