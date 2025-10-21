الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«مكافحة المنشطات» تشارك في مؤتمر الأطراف العاشر

«مكافحة المنشطات» تشارك في مؤتمر الأطراف العاشر
21 أكتوبر 2025 16:06


أبوظبي (الاتحاد)
تشارك الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في أعمال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف (COP10) للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي يُعقد في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك برئاسة الدكتورة مي الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة، ورفيعة العويس، نائب رئيس الوكالة، وعبدالله سباع العلي، عضو مجلس الإدارة.
ويأتي هذا الاجتماع في مناسبة خاصة تُصادف الذكرى العشرين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، والتي تمثل الإطار القانوني الدولي الذي يوحّد جهود الدول الأعضاء لمكافحة المنشطات وتعزيز النزاهة والشفافية والعدالة في الرياضة.
وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن مشاركتها في المؤتمر تأتي في إطار التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة جميع أشكال المنشطات، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في الرياضة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الرياضيين وضمان بيئة رياضية نظيفة وآمنة.
وصرّحت الدكتورة مي الجابر بأن مشاركة الدولة في المؤتمر يأتي تأكيداً على التزامها بمكافحة المنشطات في الرياضة، وتجسيداً لنهج الدولة في التعاون الإقليمي والدولي لحماية الرياضيين وصون القيم الأخلاقية في الرياضة، وقالت: «تسعى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي إلى تعزيز حضور دولة الإمارات في الجهود الدولية المشتركة، والمساهمة في تطوير السياسات والممارسات التي تدعم النزاهة والشفافية في المجال الرياضي».

