10 لاعبين يغيبون عن توتنهام أمام موناكو

لندن (د ب أ)

غاب كريستيان روميرو، وديستني أودوجي عن تدريبات توتنهام هوتسبير الإنجليزي استعداداً لمباراة الفريق، غداً الأربعاء، ضد موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقرر استبعاد روميرو، قائد توتنهام، خلال فترة الإحماء قبل خسارة النادي اللندني 1 - 2 أمام أستون فيلا، أمس الأول الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مشكلة في العضلة المقربة، بينما يعاني أودوجي من تهيج طفيف في ركبته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ولم يتمكن الدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام، من تأكيد تعافي روميرو في الوقت المناسب لمواجهة موناكو بعد الهزيمة أمام فيلا، ولكن بعد غياب الأرجنتيني عن التدريب صباح اليوم، يبدو أنه سيغيب عن اللقاء الذي يقام بملعب «لويس الثاني».

كما غاب المدافع بن ديفيز عن التدريب اليوم، مما يعني أن توتنهام ربما يفتقد 10 لاعبين مساء الغد.

ويعاني توتنهام بالفعل من غياب رادو دراجوسين، وإيف بيسوما، وجيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، ودومينيك سولانكي بسبب الإصابة، بينما يغيب كوتا تاكاي وماثيس تيل لعدم انضمامهما لقائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

في غضون ذلك، أعلن توتنهام تعيين دان لويندون مديراً جديداً للأداء في النادي.