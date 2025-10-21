الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرجبي خامس سلسلة سباعيات آسيا

الرجبي خامس سلسلة سباعيات آسيا
21 أكتوبر 2025 16:43

 
كولومبو (الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني للرجال مشاركته في بطولة سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، محققاً المركز الخامس بعد الجولة الثانية التي أقيمت على مدار يومين في العاصمة السيريلانكية كولومبو، بمشاركة 12 منتخباً في فئة الرجال ومثلها للسيدات.
وحصل منتخب الرجال على 22 نقطة من الجولتين، منها 12 نقطة في جولة الصين و10 نقاط في جولة سيريلانكا، وجاء على رأس الترتيب منتخب هونج كونج برصيد 40 نقطة، يليه اليابان 36 نقطة، والصين ثالثاً برصيد 30 نقطة، بينما حلت سيريلانكا رابعًا بنفس الرصيد.
وفي فئة السيدات، حلَّ منتخبنا الوطني في المركز السابع برصيد 14 نقطة، منها 8 نقاط في جولة الصين و6 نقاط في جولة سيريلانكا، بينما تصدرت اليابان الترتيب برصيد 40 نقطة، تلتها الصين 36 نقطة، ثم تايلاند وهونج كونج لكل منهما 30 نقطة، وكازاخستان 24 نقطة والهند 20 نقطة.

