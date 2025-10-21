كارفاخال: إقامة مباريات «الليجا» في الخارج ضد «تكافؤ الفرص»

لندن (د ب أ)

قال داني كارفاخال، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن إقامة أي مباريات خارج إسبانيا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويواجه برشلونة، فياريال في ميامي في ديسمبر المقبل، في انتظار الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وسيكون فياريال هو الفريق المضيف رسمياً، لكن من المرجح بشدة أن تشعر المباراة وكأنها مباراة إضافية على أرض برشلونة، نظراً لقاعدته الجماهيرية العالمية.

ويعتقد كارفاخال أن هذا يصنع عدم توازن ويؤثر على نزاهة المسابقة، وقال في تصريحاته لـ«تيليديبورتي»: «أعتقد أن هذا تلاعب واضح في سير المنافسة، ولا يسمح لجميع فرق الدوري الإسباني بالتنافس على قدم المساواة، أعتقد أنه من الضروري أن نكون، نحن اللاعبين أنفسهم، والأندية، ورابطة الدوري، منصفين».

وأضاف: «سيتعين علينا أن ندافع عن العدالة، ولا أعتقد أن هذا القرار يحققها».

ويقوم اللاعبون بالاحتجاج على هذا القرار في الجولة الحالية من مباريات الدوري الإسباني من خلال رفضهم التحرك خلال الثواني الأولى من كل مباراة. ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» موافقته على مضض لإقامة مباراة فياريال وبرشلونة، بالإضافة إلى مباراة في الدوري الإيطالي بين ميلان وكومو في أستراليا في فبراير المقبل.