سكيك يقود طموح الجولف الإماراتي في «آسيا والمحيط الهادئ»



معتصم عبدالله (دبي)

تتجه أنظار عشاق الجولف في القارة إلى دبي، حيث تنطلق يوم غدٍ منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة على ملعب «المجلس» بنادي الإمارات للجولف، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الواعدين من 41 دولة، في حدث يستضيفه الوطن للمرة الثانية بعد نسخة 2021.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة ستة لاعبين هم: أحمد سكيك، محمد سكيك، رايان أحمد، راشد العمادي، سام مولان، وجوناثان سيلفراج، الذين عبّروا عن حماسهم لتقديم أداء يليق برياضة الجولف الإماراتية.

ويُعد أحمد سكيك نجم منتخب الإمارات في صدارة المشاركين، حيث يخوض البطولة للمرة السادسة في مسيرته بطموح انتزاع بطاقتي التأهل إلى بطولتي الماسترز 2026 وذا أوبن رقم 154، مؤكداً جاهزيته البدنية والذهنية لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الحافلة.

وقال سكيك في تصريحات صحفية: «أعرف ملعب المجلس جيداً، واستعديت بأفضل شكل ممكن، وأطمح هذه المرة إلى المنافسة على اللقب وليس فقط لتجاوز مرحلة القص».

يُذكر أن سكيك قاد منتخب الإمارات إلى أول ذهبية في بطولة مجلس التعاون هذا العام، كما أصبح أول لاعب إماراتي يتجاوز مرحلة القص في بطولة معتمدة من الجولة الأوروبية.

وأضاف سكيك: «الفوز بلقب بطولة مجلس التعاون بفارق كبير منحني دفعة معنوية كبيرة، وأكد لي أن كل شيء ممكن في عالم الجولف. أثق بقدرتي على تكرار هذا المستوى، وآمل أن أقدّم هذا الأسبوع أداءً يُسعد عشاق اللعبة في الإمارات».

تجدر الإشارة إلى أن بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، التي أُطلقت عام 2009 بتنظيم من اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف بالتعاون مع مؤسسة R&A وبطولة الماسترز، تهدف إلى تطوير رياضة الجولف للهواة في المنطقة وإتاحة الفرصة أمام المواهب الصاعدة للتأهل إلى أكبر البطولات العالمية.

وتُقام النسخة السادسة عشرة من البطولة خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2025 على ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف في دبي، الذي يُعد أول ملعب عشبي في الشرق الأوسط، وسبق أن استضاف على مرّ تاريخه بطولة دبي ديزرت كلاسيك التي شهدت تتويج نخبة من أبرز نجوم العالم، ومن بينهم تايغر وودز وروري ماكلروي وإيرني إلس.