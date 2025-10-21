الإمارات تستضيف نهائيات بطولة «ريد بُل هاف كورت» العالمية لكرة السلة



تستضيف دولة الإمارات، للمرة الأولى، نهائيات بطولة «ريد بُل هاف كورت 2025» العالمية، الحدث الأبرز في عالم كرة السلة بنظام 3 ضد 3، والذي يقام في دبي يوم 29 نوفمبر المقبل، في تجربة رياضية فريدة تمزج بين تقنيات الملاعب المتطورة، والتصميم الحضري الجريء والمعاصر، والأجواء الحماسية النابضة بالطاقة والحياة.

وتنظم البطولة العالمية «ريد بل» بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي ومقر المؤثرين وفندق جميرا أبراج الإمارات، حيث ستقام المباريات في موقعين مميزين يعكسان روح دبي المتفردة، وتقام فعاليات اليوم الأول للبطولة، في الساحة بالقرب من متحف المستقبل، بينما ينتقل الحدث في اليوم الثاني إلى ساحة أبراج الإمارات في دبي، في مشهد يجمع بين الأصالة والطابع الحضري العصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته «ريد بل» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، واستضافه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز».

حضر المؤتمر الصحفي عايدة البوسعيدي، مساعد نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والدكتور محمد الغفلي مدير مقر المؤثرين، ودوشان بولوت، لاعب كرة سلة صربي محترف في فريق «ريد بل»، والمصنف الأول عالمياً سابقاً في تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) الفردية للرجال (3 ضد 3).

واستعرض المتحدثون تفاصيل بطولة «ريد بُل هاف كورت 2025» العالمية وأبرز الشراكات الإبداعية والتأثير العالمي للبطولة، حيث تُقام المباريات وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA 3x3) ويتكون كل فريق من 3 لاعبين أساسيين ولاعب احتياط واحد، وتكون مدة المباراة 10 دقائق، أو حتى يتمكن الفريق من تسجيل 21 نقطة، فيما تم تصميم البطولة لتكون تجربة رياضية وثقافية فريدة.

ومرت البطولة عبر سلسلة من التصفيات التي أقيمت في مختلف أنحاء العالم، مما يضمن مشاركة نخبة اللاعبين في العالم على مستوى هذه الرياضة الديناميكية. وتشهد النهائيات التي تستضيفها دبي، منافسة استثنائية تجمع أبطالاً من 4 قارات، حيث يشارك 20 فريقاً للرجال و15 فريقاً للسيدات، يمثلون دولاً رائدة في رياضة كرة السلة منها: اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، لبنان، جزر المالديف، جنوب إفريقيا، تركيا، وغيرها، بالإضافة إلى فريق الإمارات المستضيف للبطولة.