«العين للفروسية والرماية» يعتمد «روزنامة» البطولات المحلية والدولية



العين (وام)

أعلن نادي العين للفروسية والرماية، اعتماد تنظيم واستضافة فعاليات متنوعة في الرياضات المختلفة خلال الربع الأخير من العام الجاري، والممتدة إلى العام القادم، واكتمال كافة التجهيزات الحديثة للمرافق والمنشآت، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد النادي أن الفعاليات المعتمدة خلال الفترة من أكتوبر الجاري وحتى ديسمبر المقبل، تتضمن في فئة الرماية، بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة 2025، والمقررة في عدد من الأندية من بينها نادي العين، انطلاقا من 25 أكتوبر الجاري، وبطولة أبوظبي الدولية لتحدي الشوزن خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر.

وتشهد الفعاليات المقررة أيضاً استضافة كأس الإمارات المفتوح لفئة «السكتون» لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي من 10 إلى 14 ديسمبر، ومونديال الرماية البارالمبية الأسبوع المقبل، وجائزة «شوتجن كومباك سبورتينج» الدولية، على مدار شهري نوفمبر وديسمبر.

وفي سباقات الفروسية فتقرر أن تكون ضربة البداية 9 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى البطولات المحلية والدولية لقفز الحواجز على فترات ممتدة من نوفمبر إلى ديسمبر، وصولاً إلى العام الجديد، بمشاركة نخبة الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وكشف النادي عن الفعاليات الخاصة بالجولف، والتي تتضمن بطولات مختلفة محلية ودولية، وأخرى لأصحاب الهمم، من بينها نهائي بطولة فالدو جونيور الكبرى، وبطولة اليوم الوطني، ويوم المحترفين، وسلسلة أكاديمية «برايتون كوليدج جونيور»، بالإضافة إلى منافسات الرجبي لمختلف الفئات الشبابية.